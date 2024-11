Esclusiva: ecco la data esatta per il lancio di Android 16

Google ha già confermato che Android 16 verrà lanciato prima del solito , come segnalato anche a settembre . Ciò coincide con il lancio di Pixel 9 due mesi prima quest’anno e con il lancio di Pixel 9a previsto per due mesi prima anche l’anno prossimo. Tuttavia, grazie alle nostre fonti, ora possiamo dire la data esatta in cui Android 16 verrà spinto su AOSP e l’OTA per i dispositivi Pixel.

Quella data è il 3 giugno . A differenza di Android 15 , Android 16 arriverà su AOSP lo stesso giorno in cui l’OTA inizierà a essere distribuito sui dispositivi Pixel. Sono ben 2-3 mesi prima del solito e persino prima per l’OTA Pixel. Dal momento che Android 15 non ha iniziato a essere distribuito fino al 15 ottobre di quest’anno.

Come annunciato da Google la scorsa settimana, il motivo principale di questo lancio anticipato è che possono ottenerlo sui nuovi dispositivi partner per l’autunno. Il lancio a giugno significa che i dispositivi in ​​arrivo a luglio, agosto e settembre dovrebbero (almeno in teoria) essere lanciati con Android 16. Ciò consente inoltre a Google di distribuire un secondo aggiornamento più piccolo più avanti nel corso dell’anno. Il motivo per cui si torna agli aggiornamenti puntuali è in realtà per l’intelligenza artificiale. Google vuole essere in grado di distribuire le modifiche più velocemente in modo che sviluppatori e OEM possano sfruttare rapidamente le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale.

Le versioni precedenti di Android sono state lanciate tra agosto e ottobre

Una tendenza che abbiamo visto di recente da Google è l’anticipo delle date di rilascio, il che ha senso, soprattutto per i loro telefoni. Lanciare Pixel a ottobre è sempre stata una cattiva idea, dato che era così vicino alle vendite natalizie, ed era proprio prima che uscisse la nuova generazione di processori. Ora, con il suo lancio ad agosto, batte l’iPhone, e questo potrebbe essere il motivo per cui Pixel 9 sta ottenendo un così grande aumento nelle vendite quest’anno, oltre al fatto che è un telefono così buono.

Spostare il lancio di Android 16 a giugno significa che Pixel 10 non verrà lanciato contemporaneamente ad Android 16, e questo potrebbe portare a meno bug al lancio. In genere, la nuova versione di Android viene lanciata contemporaneamente ai suoi telefoni Pixel di punta, e quindi i telefoni sono pieni di bug. Quest’anno non è stato così per Android 15 e Pixel 9, il che è stato un enorme cambiamento e ha reso i telefoni molto più stabili. Sarà interessante vedere come andrà l’anno prossimo.

