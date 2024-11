Esclusiva: Google annulla lo sviluppo del Pixel Tablet 3

Ricordate nel 2019 quando Google annunciò che avrebbe rinunciato ai tablet ? E poi stuzzicò il Pixel Tablet nel 2022 prima di rilasciarlo definitivamente nel 2023? Bene, sembra che Google sia tornato a rinunciare ai tablet di nuovo.

Google ha annullato lo sviluppo del suo Pixel Tablet 3, come riportato in esclusiva da Android Headlines . Molteplici fonti del settore vicine al progetto hanno confermato che il dispositivo, internamente noto come ” Kiyomi “, non andrà avanti.

Secondo fonti vicine alla questione, Google ha preso questa decisione la scorsa settimana, con comunicazioni e riunioni interne in corso per informare i team coinvolti. Il personale precedentemente assegnato al progetto Pixel Tablet 3 viene reindirizzato ad altre iniziative all’interno dell’azienda.

Questo sviluppo segue i recenti sforzi di Google nel mercato dei tablet, incluso il lancio del Pixel Tablet nel 2023. L’annullamento del Pixel Tablet 3 modifica in modo significativo la roadmap hardware di Google. Le informazioni su questo cambiamento strategico hanno iniziato a circolare. Ciò indica in genere che la decisione è definitiva e si è spostata oltre le discussioni interne per interessare le partnership esterne.

Cosa significa questo per la strategia di Google sui tablet?

Sfortunatamente, dimostra che Google non ha preso sul serio i tablet dopo aver lanciato il Google Pixel Tablet nel 2023. Ovviamente, questo è solo il lato hardware, poiché il team Android continua a sviluppare funzionalità per tablet e dispositivi pieghevoli.

Il Pixel Tablet è stato commercializzato come un tablet “premium” di Google, quando in realtà assomigliava molto a un tablet economico di Five Below. La qualità redentrice del Pixel Tablet era lo speaker dock, incluso nella confezione, e anche il prezzo. Era piuttosto economico rispetto ad altri tablet premium come iPad Air e iPad Pro, così come la serie Galaxy Tab S di Samsung.

Ciò significa che, di fatto, il Pixel Tablet 2 , quando verrà lanciato l’anno prossimo, sarà un tablet poco performante.

VIA