Google contro Apple contro Samsung: chi ha il miglior generatore di immagini basato sull’intelligenza artificiale?

Innanzitutto, abbiamo Portrait Studio di Samsung, lanciato appena un po’ prima del concorrente creativo di Google, anche se solo di un mese o due. La soluzione di generazione di immagini di Samsung è anche la più semplice del trio, e agisce più come un potente strumento di modifica all’interno della tua galleria di immagini che come un generatore di immagini autonomo. Funziona solo con gli umani, lavora solo su un volto alla volta e ti offre quattro stili artistici tra cui scegliere.

Come puoi immaginare, questo limita in qualche modo ciò che puoi fare con Portrait Studio, ma utilizzarlo non potrebbe essere più semplice. Tutto ciò che devi fare è aprire un’immagine dall’app Galleria di Samsung, toccare il pulsante Photo Assist (simile a Magic Editor ) e selezionare Portrait Studio per iniziare. Quindi, scegli il soggetto e lo stile artistico e premi Genera per ottenere il risultato. Attualmente, gli stili artistici di Samsung includono cartoni animati 3D, fumetti, schizzi e acquerelli, un po’ limitati ma molto efficaci per i volti umani. E se non sei soddisfatto di ciò che Portrait Studio cucina, puoi sempre chiedergli di generare di nuovo.

Non è molto flessibile, ma Portrait Studio di Samsung è il generatore di immagini AI più coerente del gruppo.

Ma mentre questa semplicità rende Portrait Studio molto facile da usare, non puoi ottenere molto da esso. Ho già menzionato la necessità di un volto umano un paio di volte, solo perché Portrait Studio non funziona per gli animali, una limitazione spiacevole quando mi piacerebbe realizzare un’arte AI dei miei gatti. Portrait Studio funziona anche solo per un volto alla volta, quindi non puoi conservare un selfie di gruppo in modo divertente e animato. Non puoi nemmeno mantenere gli sfondi originali: Portrait Studio sceglie solo un colore di sfondo uniforme che generalmente corrisponde a ciò che indossa il soggetto.

Come si confronta Pixel Studio di Google?

Se il semplice e diretto Portrait Studio non vi convince, Pixel Studio di Google potrebbe fare al caso vostro. È l’opposto del generatore di immagini di Samsung, adottando un approccio completamente diverso a tutto, da cosa potete creare a come lo fate.

Per cominciare, Pixel Studio, basato su Gemini, non ha alcun interesse nel creare immagini di persone. Se provi a chiedere qualcosa di semplice come un uomo o una donna che svolgono un’attività di base come suonare la chitarra, Pixel Studio tornerà indietro e ti informerà che il supporto per le persone non è ancora disponibile. Non c’è nemmeno alcuna indicazione su quando sarà disponibile, solo che arriverà prima o poi. Tuttavia, se sei abbastanza felice di vivere in un mondo senza personaggi dei cartoni animati, sei veramente limitato solo dalla tua immaginazione.

La flessibilità di Google è divertente, ma Pixel Studio può sembrare un posto senza legge.

Tutto quello che devi fare è digitare ciò che vuoi vedere e scegliere il tuo stile artistico, e Pixel Studio eseguirà il tuo input attraverso il modello Imagen 3 di Google per sputare fuori un’immagine corrispondente. È perfettamente felice di cucinare qualsiasi cosa, da idee di ricette selvagge a design di interni accoglienti, e non sembra preoccuparsi della proprietà intellettuale, nel bene e nel male. Sono stato in grado di creare di tutto, da una versione in claymation di Mr. Krabs sdraiato su una pila di soldi a due Pokemon che discutono arrabbiati sulle direzioni su una mappa, con Pixel Studio più che felice di accontentarmi.

Inoltre, a differenza di Portrait Studio, c’è una curva di apprendimento quando si usa Pixel Studio per la prima volta. Come generatore di immagini basato su testo, vale la pena essere il più specifici possibile quando si descrive ciò che si desidera vedere. A meno che non si descriva il soggetto mentre esegue un’azione particolare, come “un ippopotamo pigmeo che suona una chitarra elettrica in cima a una decappottabile”, Imagen 3 metterà semplicemente il soggetto al centro dell’inquadratura. Sembra anche avere difficoltà con nomi specifici di tanto in tanto: quando ho chiesto Moo Deng nel prompt sopra, Pixel Studio sembrava pensare che volessi un panda piuttosto che un piccolo ippopotamo.

L’Image Playground di Apple introduce qualcosa di nuovo?