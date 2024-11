Guida al chip MediaTek: tutto quello che devi sapere sui processori MediaTek

Nel frattempo, Dimensity 7300 e 7300X sono un gradino sotto Dimensity 7350 per molti aspetti. Aspettatevi una CPU più vecchia (4x Cortex-A78 e 4x Cortex-A55), la GPU Mali-G615 MC2, velocità di picco cellulare leggermente più lente, ma Bluetooth 5.4 invece di 5.3. Tutti questi chip menzionati offrono anche funzionalità come il supporto per una singola fotocamera da 200 MP, il supporto per una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e la cattura HDR 4K. Quindi sono piuttosto completi in termini di set di funzionalità.