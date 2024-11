iPhone 17: prevista una nuova tecnologia a 3 nm per i chip A19 e A19 Pro

Il chip A19 di prossima generazione di Apple per iPhone 17 e iPhone 17 Air e il chip A19 Pro per iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max saranno realizzati con l’ultimo processo da 3 nm di terza generazione di TSMC denominato “N3P”, ha affermato oggi l’analista Jeff Pu, in una nota di ricerca più ampia sulla tecnologia con la banca d’investimento Haitong con sede a Hong Kong.

Gli attuali chip A18 e A18 Pro per la gamma iPhone 16 sono realizzati con il processo a 3 nm di seconda generazione “N3E” di TSMC, mentre il chip A17 Pro nei modelli iPhone 15 Pro è realizzato con il processo a 3 nm di prima generazione “N3B” di TSMC.

“N3P” è considerato un “restringimento” del processo rispetto a N3E, il che significa che i chip realizzati con il processo più recente avranno una densità di transistor maggiore. Sebbene ciò non sia una sorpresa, significa che i modelli iPhone 17 dell’anno prossimo dovrebbero avere prestazioni ed efficienza energetica leggermente migliorate rispetto ai modelli iPhone 16.

Rapporti precedenti indicavano che TSMC avrebbe avviato la produzione in serie di chip realizzati con il processo N3P nella seconda metà del 2024.

Nel 2026, Apple dovrebbe utilizzare il primo processo a 2 nm di TSMC per i chip A20 nei modelli iPhone 18.

