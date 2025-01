5 motivi per aspettare il MacBook Pro del prossimo anno

Apple nell’ottobre 2024 ha revisionato i suoi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici, aggiungendo chip M4, M4 Pro e M4 Max, porte Thunderbolt 5 sui modelli di fascia alta, modifiche al display e altro ancora. Sono un bel po’ di aggiornamenti in una volta sola, ma se pensi che questo significhi che un ulteriore importante aggiornamento per il MacBook Pro sia ormai lontano diversi anni, ripensaci.

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato di aspettarsi solo un piccolo incremento delle prestazioni per i modelli MacBook Pro del 2025 con l’introduzione dei nuovi chip M5, mentre la “vera revisione” per il laptop arriverà nel 2026. Quindi, se state pensando di saltare il MacBook Pro di quest’anno o siete semplicemente curiosi di sapere cosa ci aspetta tra due generazioni, ecco cinque grandi cambiamenti che si vocifera arriveranno alla linea di laptop premium di Apple il prossimo anno.

Schermo OLED

Diverse voci hanno indicato che i primi modelli di MacBook Pro con display OLED saranno rilasciati nel 2026. La società di ricerca Omdia afferma che è “altamente probabile” che Apple introduca nuovi MacBook Pro dotati di display OLED il prossimo anno, mentre l’analista di display Ross Young ha affermato che la catena di fornitura di Apple dovrebbe avere una capacità di produzione di display OLED ottimizzati per notebook sufficiente nel 2026 per portare la tecnologia su MacBook Pro . Rispetto agli attuali modelli di MacBook Pro che utilizzano schermi mini-LED, i vantaggi della tecnologia OLED includerebbero una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto più elevato con neri più profondi, una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria e altro ancora.

Laptop più sottile e leggero

Riprogettazione importante

Il passaggio ai display OLED potrebbe consentire ai futuri modelli di MacBook Pro di avere un design più sottile e le voci suggeriscono che questo è effettivamente ciò che Apple intende. Quando l’iPad Pro M4 è stato presentato a maggio 2024, Apple lo ha pubblicizzato come il prodotto più sottile mai prodotto dall’azienda. Mark Gurman di Bloomberg ha successivamente definito l’iPad Pro “l’inizio di una nuova classe di dispositivi Apple” e ha affermato che Apple stava lavorando per rendere il MacBook Pro più sottile nei “prossimi due anni”. Apple si starebbe concentrando sulla fornitura del dispositivo più sottile possibile senza compromettere la durata della batteria o le nuove funzionalità principali.

In particolare, il MacBook Pro è diventato più spesso e pesante con la sua più recente riprogettazione nel 2021. Un punto saliente importante è stata la reintroduzione di diverse porte che erano state rimosse nelle precedenti iterazioni a favore dello spessore sottile dello chassis. Come Apple renderà il suo MacBook Pro 2026 più sottile senza rimuovere la funzionalità che ha reintrodotto abbastanza di recente è la grande domanda.

Fotocamera Punch-Hole

Niente più tacche

Se sei stufo della tacca che si intromette nel display del tuo Mac, ecco delle buone notizie. Apple ha in programma di rimuovere la tacca dal MacBook Pro nel 2026, secondo una roadmap condivisa dalla società di ricerca Omdia . La roadmap indica che i modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici rilasciati l’anno prossimo avranno una fotocamera con foro nella parte superiore del display, anziché la tacca a cui ci siamo abituati. Un MacBook Pro senza tacca offrirebbe pixel visibili aggiuntivi sullo schermo, creando un design del display più ininterrotto e coeso.

Modem 5G

Connettività cellulare

All’inizio del 2025, Apple prevede di introdurre il chip 5G personalizzato che sta lavorando da anni. Il chip modem verrà aggiunto all’iPhone SE, all’iPad low-cost e all’iPhone 17 “Air”, dando ad Apple l’opportunità di testare la tecnologia prima di distribuirla ai dispositivi di punta. Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple prenderà quindi in considerazione l’idea di portare la connettività cellulare alla gamma Mac per la prima volta. Si dice che l’azienda stia “esaminando” la possibilità di aggiungere un chip modem di seconda generazione a un futuro Mac già nel 2026, stuzzicando il potenziale per un MacBook Pro cellulare nello stesso anno. Il primo chip modem Apple sarà limitato a velocità 5G inferiori a 6 GHz, ma la versione di seconda generazione supporterà la tecnologia mmWave più veloce, secondo Gurman.

Chip serie M6

Processo 2nm

Supponendo che Apple segua una tempistica simile al lancio del suo chip M4, Apple aggiornerà la gamma MacBook Pro a ottobre di quest’anno con chip della serie M5. I chip saranno realizzati con il processo a 3 nm di terza generazione di TSMC, noto come N3P, con conseguenti miglioramenti tipici anno su anno in termini di prestazioni ed efficienza energetica rispetto alla serie di chip M4. I chip M6, d’altro canto, potrebbero adottare un processo di confezionamento completamente nuovo per i modelli MacBook Pro 2026 di Apple.

Secondo un’indiscrezione , il chip A20 di Apple nei modelli iPhone 18 del prossimo anno passerà dal precedente packaging InFo (Integrated Fan-Out) al packaging WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). WMCM integra più chip nello stesso package, consentendo lo sviluppo di chipset più complessi. Componenti come CPU, GPU, DRAM e Neural Engine sarebbero quindi più strettamente integrati. Anche se non lo sappiamo per certo, questo potrebbe vedere Apple sviluppare l’M6 utilizzando il processo a 2 nm, sfruttando al contempo il packaging WMCM per realizzare versioni ancora più potenti del suo processore personalizzato.

