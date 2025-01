Apple Vision Pro supporterà il servizio di cloud gaming “GeForce NOW” di NVIDIA tramite Safari

Le cuffie Apple Vision Pro supporteranno presto la piattaforma di cloud gaming GeForce NOW di NVIDIA, ha annunciato oggi l’azienda .

NVIDIA ha annunciato al CES 2025 che sta collaborando con Apple per portare GeForce NOW su Vision Pro tramite Safari, con aggiornamenti alla piattaforma previsti per la fine di questo mese. Ciò consentirà agli utenti di accedere a titoli AAA con la potenza delle tecnologie RTX di NVIDIA che sfruttano tecnologie come ray tracing e DLSS.

I possessori di ‌Apple Vision Pro‌ avranno accesso all’ampia libreria NVIDIA di oltre 2.100 titoli supportati tramite il cloud, inclusi i prossimi giochi AAA come Avowed e DOOM: The Dark Ages , senza la necessità di elaborazione locale o di una libreria scaricata. L’utilizzo di Safari elimina la necessità di un’installazione di Progressive Web App (PWA), che in precedenza era un requisito su altre piattaforme Apple.

Il supporto GeForce NOW su ‌Apple Vision Pro‌ debutterà entro la fine del mese, con il lancio della versione 2.0.70 dell’app GeForce NOW. Gli utenti potranno trasmettere in streaming i giochi tramite Safari su Vision Pro navigando sul sito Web della piattaforma, play.geforcenow.com , una volta che l’aggiornamento sarà disponibile. Oltre a Vision Pro, GeForce NOW supporterà presto altri visori per realtà mista, tra cui i dispositivi Meta Quest 3 e Pico.

