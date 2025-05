I migliori regali tech per la Festa della Mamma

Si avvicina la Festa della Mamma e, come ogni anno, parte la corsa alla ricerca del regalo perfetto.

Dai lontani anni ‘50, periodo in cui il sindaco di Bordighera Raul Zaccari si fece promotore di una legge per istituzionalizzare la ricorrenza, ne è passata di acqua sotto ai ponti e, oggi come oggi, quando cerchiamo il regalo per la festa della mamma abbiamo un punto di riferimento in più da considerare, ossia il mondo della tecnologia.

Tsunami che non smette mai di sorprenderci con la sua capacità di mettere in primo piano cambiamenti che impattano sia sulla vita privata, sia sul lavoro, può essere un valido punto di partenza per sorprendere la propria mamma.

La tecnologia, infatti, è ormai trasversale e unisce le generazioni.

Cuffie bluetooth

Perfette sia per la palestra, sia quando ci si concede una passeggiata salutare all’aria aperta con la semplice voglia di rilassarsi, le cuffie bluetooth sono un’ottima idea per un regalo a una mamma appassionata di tecnologia.

Di marchi che ne vendono ce ne sono tantissimi. Giusto per citare alcune innovazioni a livello strutturale a prescindere dal brand, è bene ricordare l’implementazione, che ha riguardato molti modelli, di membrane in silicio, il massimo dal punto di vista della qualità nella trasmissione del suono.

Accessori per lo styling dei capelli

Chi ha una mamma che ama prendersi cura di sé e, allo stesso tempo, è appassionata di tecnologia, non può non prendere in considerazione il mondo degli accessori tech per capelli.

Come dimostrano casi come quello del Dyson Airwrap, uno dei multi styler più apprezzati sul mercato, scegliendo questo regalo si strizza l’occhio alla praticità grazie alla presenza di accessori compatti e facili sia da cambiare, sia da portare con sé.

Localizzatore per smartphone

Anche se lo smartphone è nostro compagno fedele praticamente tutta la giornata, può capitare di perderlo o, peggio ancora, di vederselo rubare.

Per evitare di impazzire in questi casi, si può acquistare un dispositivo localizzatore, da collegare al device in modo da riuscire a vedere sempre dove si trova.

Smartwatch per biohacking

Il biohacking è una delle tendenze wellness degli ultimi anni. Consiste nel modificare la propria biologia, con vantaggi pratici sulla salute fisica e mentale, attraverso la tecnologia.

Alleati preziosi sono gli smartwatches, ormai in grado di monitorare aspetti che vanno dal livello di attività fisica a quello di stress, senza dimenticare la qualità del sonno.

Fare un regalo di questo tipo alla propria mamma in occasione della sua festa è un’ottima idea per aiutarla a prendersi cura della propria salute attraverso una passione che ci cambia la vita in positivo in tantissimi ambiti.

Power bank portatile

Un altro regalo fantastico per una mamma appassionata di tecnologia è il power bank portatile. Ormai in commercio è possibile trovare una marea di modelli compatti che, senza sacrificare nulla dal punto di vista della potenza, possono essere portati in borsetta senza ingombrare troppo.

L’universo dei beauty device

Una parentesi a parte deve essere dedicata all’universo dei beauty device, l’incontro felicissimo fra la tecnologia e le innovazioni più interessanti dal punto di vista della cura del viso e del contrasto ai segni del tempo che passa.

Giusto per citare un esempio, chiamiamo in causa i massaggiatori da borsetta, con diverse funzioni in un solo prodotto, peculiarità che permette di ottimizzare l’assorbimento degli attivi contenuti nei prodotti utilizzati durante la skincare.

Fotocamera istantanea

Quando l’amore per la tecnologia e l’animo nostalgico per i ricordi fermati per sempre su carta si incontrano, nascono dei device imperdibili come le fotocamere istantanee, un regalo per la Festa della Mamma molto azzeccato.

Se poi si pensa alla possibilità di acquistare modelli compatti ed esteticamente gradevoli, diventa tutto ancora più speciale, non credi?