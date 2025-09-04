Come funziona la GEO: perché è importante

La GEO (Generative Engine Optimization) si pone quale una delle evoluzioni più significative nel campo del digital marketing e della visibilità online. In un contesto in cui l’intelligenza artificiale ridefinisce il modo in cui cerchiamo, apprendiamo e interagiamo con i contenuti, comprendere il funzionamento della GEO è determinante per ogni azienda, piccola o grande che sia. Approfondiamo meglio l’argomento.

Che cosa significa GEO

La GEO, o Generative Engine Optimization, è l’insieme delle pratiche volte a migliorare la visibilità dei contenuti all’interno dei motori di ricerca basati su AI generativa. A differenza della SEO tradizionale, che lavora principalmente su keyword, backlink e struttura tecnica delle pagine, la GEO si concentra sulla capacità di rendere i contenuti comprensibili e rilevanti per algoritmi che sfruttano l’elaborazione del linguaggio naturale e modelli avanzati di machine learning.

Come funziona la GEO

L’avvento dei motori di ricerca basati sull’intelligenza artificiale sta ridefinendo l’intero scenario digitale. Secondo una ricerca Gartner, entro il 2026 circa il 25% delle ricerche organiche tradizionali sarà sostituito da sistemi di risposta AI. Non si tratta di una previsione astratta: basti pensare ai 180 milioni di utenti attivi mensili di ChatGPT o alla crescita esponenziale di Perplexity AI, che in un solo anno ha visto un aumento dell’858% nel volume di ricerca, raggiungendo circa 10 milioni di utenti attivi mensili.

Come funzionano i motori GEO? A differenza dei browser tradizionali, che leggono e classificano le pagine web restituendo elenchi di link, i sistemi AI adottano un approccio più avanzato, ovvero:

integrazione multipla delle fonti : i contenuti vengono analizzati a livello testuale e attraverso i database strutturati, ricerche accademiche e fonti autorevoli;

: i contenuti vengono analizzati a livello testuale e attraverso i database strutturati, ricerche accademiche e fonti autorevoli; elaborazione semantica : grazie al Natural Language Processing (NLP), le AI comprendono il contesto delle query, interpretano l’intento dell’utente e costruiscono risposte su misura;

: grazie al Natural Language Processing (NLP), le AI comprendono il contesto delle query, interpretano l’intento dell’utente e costruiscono risposte su misura; struttura personalizzata delle risposte : i motori generativi non si limitano a elencare risorse restituendo delle risposte articolate, pertinenti e immediatamente utili;

: i motori generativi non si limitano a elencare risorse restituendo delle risposte articolate, pertinenti e immediatamente utili; valutazione qualitativa delle fonti: la presenza di keyword non è sufficiente e ciò che conta è l’affidabilità, la chiarezza e la rilevanza del contenuto.

Questo approccio fa sì che i contenuti ottimizzati per la GEO risultino più competitivi se:

presentano una struttura chiara e leggibile;

sono semanticamente ricchi e approfonditi;

rispettano standard di accuratezza, autorevolezza e utilità reale.

In altre parole, la GEO richiede di scrivere per l’utente e per l’AI contemporaneamente, con un linguaggio fluido, contestualizzato e in grado di ridurre la necessità di ulteriori ricerche.

Quali sono le differenze tra SEO e GEO?

Sebbene SEO e GEO condividano l’obiettivo di migliorare la visibilità dei contenuti, esistono differenze sostanziali nei loro meccanismi di funzionamento. Facciamo alcuni esempi?