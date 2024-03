Come eliminare in massa le email in Gmail

Il disordine, nelle sue molteplici forme, può soffocare lo spazio e ridurre la produttività. E-mail di spam e file non organizzati possono sopraffare anche i telefoni Android di fascia alta e le menti più acute. Google include un modo semplice per eliminare in massa le email sul Web utilizzando qualsiasi dispositivo. Puoi pulire rapidamente la tua casella di posta e mantenere le cose organizzate con pochi clic. Ecco come eliminare quelle email quando decidi che è ora di tenere sotto controllo la tua casella di posta.

Cos’è Posta in arrivo Zero?

Il principio fondamentale di Inbox Zero è quello di tenere quanto più disordinato possibile fuori dalla tua casella di posta principale e gestire le email non appena arrivano. Con questo approccio, mantieni la tua casella di posta vuota o quasi vuota. Ciò potrebbe significare archiviare quelli importanti, eliminare la spazzatura o aggiungere tag per organizzarli. Se aspetti, potresti perdere interesse e queste e-mail continueranno ad accumularsi. Ordinare centinaia di e-mail non lette è un compito arduo. Quando diventerai esperto con Inbox Zero, non sarai mai più invaso da una casella di posta indisciplinata.

Come eliminare in massa le email nella tua casella di posta Gmail

Invece di creare un nuovo account Gmail , rimuovi facilmente il disordine. Se decidi che è ora di ricominciare da capo e non hai bisogno di conservare alcuna email nella tua casella di posta, eliminale tutte per una gratificazione immediata. Ciò è particolarmente utile se hai migliaia di email spazzatura nella tua casella di posta . Ci vuole lavoro per ordinarli manualmente.

Per eliminare tutte le tue email in una volta sola, procedi come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail . Seleziona Posta in arrivo sulla sinistra dello schermo. Fai clic sulla casella di controllo vicino all’angolo superiore sinistro della pagina. Un messaggio ti informa che hai selezionato solo i messaggi presenti in questa pagina. Fai clic sul testo Seleziona tutte le conversazioni in Principale a destra di questo messaggio. Fai clic sul pulsante Elimina sotto la casella di ricerca

Tutte le email selezionate vengono spostate dalla posta in arrivo principale alla cartella Cestino . Se c’è un’e-mail che desideri conservare, puoi ripristinarla altrettanto rapidamente. Se lasci queste email nella cartella Cestino per più di 30 giorni, verranno automaticamente eliminate. Ora, diamo un’occhiata a come eliminare categorie o cartelle di posta elettronica specifiche per un’esperienza più ottimizzata.

Come eliminare categorie specifiche di email in Gmail

A volte, potresti voler eliminare solo le email in categorie o cartelle specifiche e lasciare il resto da solo. Ciò ti dà un maggiore controllo sulle tue e-mail, poiché cancellare completamente la tua casella di posta potrebbe essere eccessivo.

Per eliminare email specifiche in base a una categoria, procedi come segue:

Apri l’ app del browser Web Gmail . Seleziona la categoria da cui desideri eliminare le email. Puoi scegliere una delle categorie predefinite di Gmail, come Promozioni o Social , oppure un’etichetta creata da te . Seleziona la casella sopra l’elenco delle email Gmail ti informa che hai selezionato le email nella pagina. Fai clic sul collegamento ipertestuale per selezionare tutte le conversazioni nella categoria in cui ti trovi Tocca il pulsante Elimina

Tutte le email nella categoria selezionata verranno eliminate. Ora vediamo come eliminare le email con una caratteristica specifica utilizzando la funzione di ricerca di Gmail.

Elimina le email con allegati

Se ti stai avvicinando al limite di 15 GB dello spazio di archiviazione sul cloud di Google One fornito con ciascun account email e desideri liberare spazio, valuta la possibilità di eliminare le email con allegati di grandi dimensioni. Questo può essere un modo efficace per gestire il tuo spazio di archiviazione senza perdere informazioni importanti. Ecco come farlo:

Vai alla barra di ricerca e digita has:attachment . Restringere la ricerca specificando la dimensione dell’allegato. Ad esempio, digita has:allegato più grande:15 MB per trovare allegati più grandi di 15 MB. Imposta il filtro degli allegati per mostrare solo tipi di file specifici, come documenti Word, PDF, fogli di calcolo e immagini. Seleziona la casella per selezionare tutte le email che desideri eliminare. Fare clic sul collegamento ipertestuale Seleziona tutte le conversazioni che corrispondono a questa ricerca . Fare clic sul pulsante Elimina

