Come spostare le foto dal tuo telefono o tablet Samsung Galaxy su una scheda SD

Se possiedi un tablet Samsung o un vecchio telefono Galaxy con uno slot per scheda SD, l’archiviazione di file di grandi dimensioni come foto e video su una scheda SD può risparmiare spazio di archiviazione sul telefono. Questo metodo di spazio di archiviazione aggiuntivo è conveniente e spostare le immagini dal tuo telefono Samsung a una scheda SD è semplice, indipendentemente dal dispositivo Samsung in tuo possesso.

Ti spieghiamo come spostare foto e file dal tuo dispositivo Samsung a una scheda SD. Se hai ancora difficoltà a trovare spazio, libera spazio sul tuo dispositivo eliminando le app inutilizzate e utilizzando le opzioni di archiviazione cloud per archiviare le tue foto.

Come installare una scheda SD sul tuo dispositivo Samsung

Prima di iniziare, devi installare una scheda SD sul tuo dispositivo. Non è così semplice come inserirlo nello slot della scheda SD del tuo dispositivo. Segui questi passaggi per installare e formattare correttamente la scheda SD:

Inserisci la scheda SD nel tuo dispositivo. Apri l’ app Impostazioni . Tocca Spazio di archiviazione . A seconda del dispositivo, questo potrebbe trovarsi in una categoria come Dispositivo . Seleziona la tua scheda SD. Tocca il pulsante a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca Impostazioni di archiviazione dal menu a discesa. Tocca Formatta come interno . Conferma la selezione toccando Formatta scheda SD . Tocca Sposta contenuto .

La formattazione della scheda SD cancella tutti i dati su di essa, ma è necessario trasferire le foto con successo.

Come spostare foto da un dispositivo Samsung dotato di slot per scheda SD

Questi passaggi sono gli stessi indipendentemente dal tuo telefono o tablet Samsung. Se la tua scheda SD non viene visualizzata, rimuovila e reinseriscila, poiché il dispositivo dovrebbe rilevarla automaticamente se installata correttamente. Se ancora non viene visualizzato, segui i passaggi nella sezione precedente per reinstallare la scheda SD.

Apri l’ app File sul tuo dispositivo Samsung. Trova le foto che desideri spostare sulla scheda SD. Tocca e tieni premute le foto. Tocca Sposta dalla finestra pop-up nella parte inferiore dello schermo. Tocca la scheda SD sulla sinistra dello schermo. Questo potrebbe essere etichettato come Memoria esterna . Apri la posizione in cui desideri spostare le tue foto. Tocca Sposta qui nell’angolo in basso a destra dello schermo

Il tuo dispositivo Samsung inizia a spostare le tue foto sulla scheda SD. Riceverai una notifica push una volta completato il trasferimento.

Come spostare foto da un dispositivo Samsung senza slot per scheda SD

Se possiedi uno degli ultimi telefoni Samsung, come il Samsung Galaxy S24 , non ha uno slot per schede SD. Per spostare le tue foto su una scheda SD, avrai bisogno di:

Un altro dispositivo dotato di slot per scheda SD (ad esempio, un tablet o un laptop)

Un servizio di archiviazione cloud o un cavo USB-C.

Se desideri spostare le foto tramite cloud o cavo USB-C dipende da quante immagini desideri spostare, dalla qualità delle immagini e da quanto tempo hai. Ti guidiamo attraverso i pro e i contro di ciascuna opzione.

Metodo 1: sposta le foto nel cloud

I servizi di archiviazione cloud rendono lo spostamento delle foto un gioco da ragazzi. Hai solo bisogno dell’accesso allo stesso servizio da entrambi i dispositivi e di una connessione Internet stabile. Tuttavia, di solito pagherai una tariffa per archiviare grandi quantità di dati con i servizi di archiviazione cloud. Dopo aver caricato le tue foto sul cloud, scaricale e spostale sulla scheda SD utilizzando il metodo descritto sopra.

Professionisti

Non è necessario che il dispositivo Samsung con le foto si trovi nello stesso spazio del dispositivo con la scheda SD.

Le foto possono essere trasferite gradualmente nel tempo.

L’archiviazione nel cloud funge da backup per le tue foto.

Contro

Costa denaro.

I servizi di archiviazione cloud possono ridurre la qualità delle foto.

Metodo 2: sposta le foto tramite un cavo USB-C

Trasferire foto dal tuo dispositivo Samsung a un altro dispositivo dotato di slot per scheda SD tramite cavo USB-C è semplice. Tuttavia, è scomodo da utilizzare poiché avrai bisogno di entrambi i dispositivi durante il processo.

Professionisti

Tutto ciò di cui hai bisogno è un cavo USB-C.

Gratuito.

La qualità delle foto non peggiora.

Contro

Impossibile eseguire il backup delle foto durante il processo.

Lento.

Impossibile trasferire le foto se non hai entrambi i dispositivi a portata di mano.