Secondo quanto riferito, Apple ha appena iniziato lo sviluppo del MacBook Pro M4

Mark Gurman di Bloomberg ha tenuto oggi una sessione di domande e risposte incentrata sull’Apple Car , in cui ha rivelato che il chip del veicolo sarebbe stato equivalente a quattro chip M2 Ultra combinati. Ha anche affermato che il veicolo aveva un sistema “safetyOS” sottostante che era una parte del sistema operativo complessivo, ma non ha fornito dettagli.

Gurman ha anche toccato brevemente alcuni altri argomenti, incluso il fatto che Apple apparentemente “ha appena iniziato lo sviluppo formale” di un nuovo MacBook Pro con un chip M4. Non ha fornito ulteriori dettagli sul chip, che deve ancora essere annunciato da Apple.

Apple ha annunciato il chip M1 per Mac a novembre 2020, seguito dal chip M2 a giugno 2022 e dal chip M3 verso la fine di ottobre 2023, quindi c’è stato un intervallo di circa un anno e mezzo tra ciascuno dei chip introdotto. Se questo schema continua, il chip M4 verrebbe rilasciato nella prima metà del 2025. Tuttavia, un rilascio alla fine del 2024 è possibile anche se l’intervallo si riduce a un anno.

Apple ha aggiornato l’ultima volta la gamma MacBook Pro in ottobre con i chip M3, M3 Pro e M3 Max. Come parte di questo aggiornamento, Apple ha interrotto la produzione del MacBook Pro da 13 pollici e lo ha sostituito con un nuovo modello base MacBook Pro da 14 pollici con chip M3. Apple ha anche aggiornato iMac e MacBook Air con il chip M3, lasciando Mac mini, Mac Studio e Mac Pro come gli unici Mac della generazione attuale ancora dotati della famiglia di chip M2.

Chip attuale Ultimo aggiornamento Il prossimo chip ETA MacBook Air 13 pollici M3 Marzo 2024 M4 2025 MacBook Air 15″. M3 Marzo 2024 M4 2025 MacBook Pro 14 pollici M3/M3 Pro/M3Max Ottobre 2023 M4/M4 Pro/M4Max Fine 2024/2025 MacBook Pro da 16 pollici M3 Pro/M3 Max Ottobre 2023 M4 Pro/M4 Max Fine 2024/2025 iMac M3 Ottobre 2023 M4 2025 Studio Mac M2 Max/M2 Ultra Giugno 2023 M3 Max/M3 Ultra 2024 Mac Pro M2Ultra Giugno 2023 M3 Ultra 2024 Macmini M2/M2 Pro Gennaio 2023 M3/M3 Pro 2024

Si prevede che TSMC, partner di Apple nella produzione di chip, inizierà la produzione in volume di chip basati sul processo a 2 nm nella seconda metà del 2025, quindi il chip M4 rimarrà probabilmente a 3 nm come il chip M3. Tuttavia, il chip M4 sarà probabilmente prodotto con una versione migliorata del processo a 3 nm di TSMC per migliorare prestazioni ed efficienza energetica.

Il mese scorso, la pubblicazione taiwanese Economic Daily News ha riferito che il chip M4 presenterà un motore neurale aggiornato con “significativamente” più core per compiti di intelligenza artificiale, ma al momento non si conoscono altri dettagli specifici sul chip.

