Pixel Drop: ecco tutte le novità aggiunte ai dispositivi Google Pixel

Se stai cercando un telefono con una fotocamera stellare , non puoi sbagliarti con uno smartphone Google Pixel. Ma i Pixel sono molto più della loro fotocamera. Il software degli smartphone Pixel è ciò che li rende unici, poiché questi telefoni tendono a migliorare nel tempo. Google spinge l’hardware al limite in tutti i modi giusti e la magia del software sui Pixel, come sperimentato tramite Pixel Drops, ne è la prova. Ma cosa sono i Google Pixel Drops e cosa portano sul tavolo per il tuo smartphone Google e altri dispositivi Pixel? Lo esploriamo in questo articolo!