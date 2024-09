Esclusiva: Android 15 verrà distribuito su Google Pixel a partire dal 15 ottobre

Google ha spinto Android 15 su AOSP il 3 settembre , ma l’aggiornamento non è previsto per i dispositivi Pixel prima di ottobre. Ora siamo in grado di condividere esattamente quando sarà disponibile l’aggiornamento, ovvero il 15 ottobre.

In genere, Google distribuisce gli aggiornamenti di lunedì, tuttavia, il 14 ottobre è tecnicamente un giorno festivo, il Columbus Day, negli Stati Uniti. Quindi ha senso spostarlo al giorno successivo. Ovviamente, le cose potrebbero cambiare, se Google trovasse altri bug che devono essere eliminati prima della data del 15 ottobre. Tuttavia, questa è la data attuale per l’inizio del rollout di Android 15 sui dispositivi Pixel.

Android 15 sarà disponibile per Pixel 6 e successivi. Questo sarà il primo aggiornamento Android disponibile per i dispositivi Pixel solo Tensor. Questo sarà anche l’ultimo aggiornamento Android (garantito) per Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Tuttavia, continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 2026.

Perché Android 15 viene distribuito due mesi dopo?

È abbastanza insolito vedere Google distribuire l’ aggiornamento Android 15 sui dispositivi Pixel finora dopo la spinta ad AOSP. Ma è il caso di quest’anno. È importante ricordare che Google ha molte scadenze diverse. Questo vale per AOSP e i suoi partner, così come per i suoi dispositivi. Ciò che ha davvero messo i bastoni tra le ruote a tutto quest’anno è stato l’annuncio da parte di Google di tutti i nuovi dispositivi Pixel ad agosto anziché a ottobre. Quando Google ha annunciato nuovi Pixel e persino dispositivi Nexus,

L’idea è che, con il tempo extra che Google sta dedicando a questo aggiornamento, dovrebbe essere lanciato con molti meno bug rispetto ai lanci precedenti. Alcuni lanci di Android con i nuovi Pixel sono stati davvero difficili, uno che mi viene subito in mente è il lancio di Pixel 6 nel 2020. Quel telefono è stato lanciato con oltre 150 bug che hanno richiesto a Google fino a gennaio 2021 per implementare effettivamente le correzioni.

Il 15 ottobre dovremmo avere tutti una nuova versione di Android disponibile per i nostri dispositivi Pixel.

