Guida: Come cambiare le app predefinite dell’iPhone

In iOS 18.2, Apple ha introdotto un modo per gli utenti di selezionare le loro app predefinite preferite per iPhone. Inizialmente Apple aveva promesso che la funzionalità sarebbe arrivata nell’Unione Europea, ma in realtà è disponibile in tutto il mondo.

La libertà di scegliere: perché è importante

La libertà di scegliere le app predefinite su iPhone rappresenta un netto cambiamento nell’ecosistema tradizionalmente chiuso di Apple, dandoti più controllo su come interagisci con il tuo dispositivo. Invece di essere bloccato in Safari per la navigazione web o in Apple Mail per la posta elettronica, ora puoi impostare alternative di terze parti come Chrome, Firefox, Gmail o Outlook come app di riferimento.

Ciò significa che quando tocchi un link o un indirizzo email, il tuo iPhone aprirà automaticamente la tua app preferita invece delle opzioni integrate di Apple. La modifica elimina efficacemente i passaggi aggiuntivi di copia e incolla manuale di contenuti tra app o di navigazione attraverso fogli di condivisione per arrivare alle app che desideri effettivamente utilizzare.

In iOS 18.2, ci sono Impostazioni app predefinite per Email , Messaggi , Chiamate , Filtraggio chiamate , App browser , Password e codici e Tastiere . Per gli utenti nell’Unione Europea, c’è anche un’opzione aggiuntiva di Installazione app per scegliere un marketplace di app alternativo invece dell’App Store.

Su iPhone in alcuni paesi e regioni, appare un’altra opzione chiamata Contactless Apps che ti consente di scegliere un’altra app oltre all’app Wallet per effettuare transazioni contactless utilizzando la tecnologia NFC del tuo dispositivo. Contactless Apps è disponibile nello Spazio economico europeo (Unione europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Australia, Brasile, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Come impostare le app predefinite su iPhone e iPad

Apri Impostazioni sul tuo iPhone o iPad (con iOS 18.2/iPadOS 18.2 o versione successiva). Scorri fino in fondo e seleziona App . Tocca App predefinite nella parte superiore dell’elenco delle app. Tocca una funzione per modificare l’impostazione predefinita scegliendo un’app diversa. Se necessario, segui gli ulteriori passaggi sullo schermo per configurare l’app predefinita.

In alcuni casi, solo un’app alla volta può essere l’app predefinita per una funzionalità. In altri casi, puoi dare la priorità alle app utilizzate dal tuo dispositivo. Se non vedi un’opzione per impostare un’app specifica come predefinita per una funzionalità, è meglio contattare lo sviluppatore dell’app.

