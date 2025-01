MacBook Air probabilmente il primo aggiornamento di prodotto Apple del 2025: cosa aspettarsi

Ci sono buone probabilità che il primo prodotto annunciato da Apple nel 2025 riguardi i modelli aggiornati del MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M4.

Il mese scorso, Apple ha rilasciato macOS Sequoia 15.2 e, così facendo, ha accidentalmente confermato che quest’anno arriveranno nuovi modelli di MacBook Air (cosa che non sorprende).

Mark Gurman di Bloomberg ha affermato che i nuovi modelli di MacBook Air saranno annunciati “prima” rispetto ad altri dispositivi che si vocifera saranno lanciati questa primavera, come un nuovo iPhone SE e iPad 11. Ha ripetutamente affermato che i nuovi modelli di MacBook Air sono già in produzione, quindi un rilascio già a gennaio o febbraio piuttosto che a marzo o aprile sembra possibile.

Di seguito riepiloghiamo le indiscrezioni sui prossimi modelli di MacBook Air.

Si prevede che i nuovi modelli di MacBook Air saranno dotati del chip M4 già rilasciato da Apple, dotato di una CPU a 10 core e di una GPU a 10 core.

Apple ha già aggiornato MacBook Pro, iMac e Mac mini con chip M4 a fine ottobre. I risultati di Geekbench 6 hanno mostrato che il chip M4 è fino al 25% più veloce del chip M3 in termini di prestazioni CPU multi-core.

Apple ha recentemente aumentato la RAM minima inclusa in tutti i modelli MacBook Air da 8 GB a 16 GB.

Seguendo le orme del MacBook Pro, i prossimi modelli di MacBook Air avranno probabilmente una fotocamera da 12 megapixel migliorata con supporto per Center Stage, una funzionalità che ti mantiene automaticamente centrato sul video mentre ti muovi. La fotocamera dovrebbe anche supportare Desk View, che mostra sia te che una vista dall’alto della tua scrivania.

Center Stage è disponibile in app per videochiamate come FaceTime e Zoom. In precedenza, la funzionalità era limitata ai modelli più recenti di iPad e Mac collegati allo Studio Display esterno di Apple. I nuovi modelli di MacBook Pro e iMac sono stati i primi Mac a supportare Center Stage senza dover fare affidamento su uno Studio Display.

I nuovi modelli di MacBook Air saranno probabilmente dotati di tre porte Thunderbolt 4, mentre i modelli attuali hanno due porte Thunderbolt 3. E i nuovi modelli probabilmente supporteranno fino a due display esterni, anche quando il coperchio è aperto.

Gli ultimi modelli di MacBook Pro e iMac possono essere configurati con un display nano-texture, che ha uno speciale rivestimento che disperde meglio la luce per ridurre ulteriormente i riflessi sullo schermo. È possibile che Apple estenda questa opzione ai nuovi modelli di MacBook Air, ma potrebbe optare per mantenere l’opzione esclusiva per MacBook Pro per differenziazione.

Non si vocifera di grandi cambiamenti nel design esterno per i prossimi modelli di MacBook Air. Apple ha riprogettato il MacBook Air l’ultima volta nel 2022.

