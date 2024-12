Samsung Galaxy AI: tutto quello che devi sapere

Il presidente di Samsung TM Roh ha dichiarato dopo il Galaxy Unpacked 2024 che “Galaxy AI si basa sulla nostra tradizione di innovazione e sulla profonda comprensione di come le persone utilizzano i loro telefoni”. Sebbene ciò sia vero fino a un certo punto, c’è molto di più.

In effetti, la serie Galaxy S24 si affida a Google Gemini per molti dei trucchi di Galaxy AI che descriveremo di seguito. In particolare, Samsung utilizza Gemini Pro per aggiungere intelligenza alle sue app e il Gemini Nano mobile per gli strumenti LLM sul dispositivo. Sviluppa anche la propria AI multimodale come Gauss 2 , ma è principalmente basata sulle fondamenta di Google.

Grazie a questa collaborazione, Galaxy AI offre molti degli stessi trucchi disponibili su Pixel 9 Pro , come gli sfondi AI generativi e Circle to Search .

Samsung prende in prestito anche Imagen 2 di Google su Vertex AI, che definisce “la tecnologia di diffusione testo-immagine più avanzata di Google” nel suo comunicato stampa. Questo strumento è il modo in cui la serie Galaxy S24 utilizza il suo strumento Generative Edit per l’elaborazione delle foto.

Tuttavia, nonostante la connessione Google/Samsung AI, Galaxy AI ha la sua interpretazione unica delle attività AI che non vedrai necessariamente sui telefoni Pixel. Stai comunque ottenendo un’esperienza unica.

Originariamente, Galaxy AI è stato lanciato sui modelli Galaxy S24 , Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra, e per utilizzare gli strumenti era necessario un telefono di punta e un account Samsung.

Da allora, è arrivato a una gamma molto più ampia di telefoni Samsung, pieghevoli e tablet. L’elenco seguente contiene attualmente la gamma completa di funzionalità Galaxy AI, a patto che tu abbia aggiornato a One UI 6.1:

Galaxy S24 / S24 Plus / S24 Ultra/ S24 FE

Galaxy S23 / S23 Plus / S23 Ultra

Galaxy Z Fold 6 / Fold 5

Galaxy Z Flip 6 / Flip 5

Galassia A35 5G

Galaxy Tab S10 Plus / S10 Ultra

GalaxyTab S9/S9 Plus/S9 Ultra

Inoltre, alcuni vecchi telefoni Galaxy hanno accesso a una selezione incompleta di funzionalità Galaxy AI: Cerchio per cercare con Google, Assistente chat, Interprete, Traduzione in tempo reale, Assistente note, Assistente trascrizione, Assistente navigazione, Modifica generativa, Suggerimento di modifica e Sfondo generato dall’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S22 / S22 Plus / S22 Ultra

Galaxy Z Flip 4 / Fold 4

Galaxy Tab S8 / S8 Plus / S8 Ultra

Naturalmente, alcune periferiche Samsung hanno accesso a una manciata di funzionalità Galaxy AI rilevanti, ma non alla maggior parte di esse perché sono specifiche per dispositivi mobili. Ad esempio, tutti gli Wear OS Galaxy Watch dal Watch 4 al Watch 7 e Ultra, più il Galaxy Ring , hanno accesso a informazioni Galaxy AI come Energy Score. Ma avrai bisogno di un telefono Samsung per accedere ai dati.

Caratteristiche principali di Galaxy AI

Allo stesso modo, se possiedi un Galaxy Buds 3 Pro , Buds 3, Buds 2 Pro o Buds FE, avrai a disposizione gli strumenti specifici di Galaxy AI per la traduzione in tempo reale o la modalità interprete, ma nient’altro, e ancora una volta avrai bisogno di un telefono Samsung per vedere la traduzione.

Ecco le principali funzionalità di Galaxy AI di cui puoi usufruire sui telefoni attuali, con link alle guide pratiche per iniziare a usare ciascuna funzionalità specifica:

Generative Edit: qualsiasi telefono Android ha un pulsante per modificare automaticamente le foto per fornire un migliore bilanciamento del colore, luminosità, dettaglio e così via. Galaxy AI non fa eccezione, con un suggerimento di modifica per ogni foto che dovrebbe renderla più professionale.

Generative Edit , come il Magic Editor di Google , fa un ulteriore passo avanti. Analizza i componenti di una foto, ti consente di selezionare qualcosa (come una persona, un animale domestico o un oggetto) e di trasformare, spostare o rimuovere quell’elemento. Puoi persino inclinare l’intera foto e far riempire le parti vuote della tela dall’AI di Galaxy.

Per evitare il rischio di abuso di questa funzione con foto fuorvianti, Samsung applica una filigrana alle foto modificate tramite Generative Edit, in modo che gli utenti possano capire che sono state modificate.

Traduzione in tempo reale: l’app Telefono del tuo Galaxy S24 è in grado di comprendere e tradurre 13 lingue in tempo reale, una delle poche funzionalità di intelligenza artificiale di Galaxy che funziona anche senza connessione a Internet.

Lo troverai in Call Assist ogni volta che effettui o rispondi a una chiamata, ma il tuo telefono avrà solo uno o due pacchetti di lingua scaricati di default. La nostra guida su come usare Live Translate ti spiega come scaricare i pacchetti di lingua e assegnarli a contatti specifici in modo che il tuo telefono traduca automaticamente ogni volta che parli con loro.

Chat Assist: mentre utilizzi la tua app di messaggistica preferita, puoi far sì che Galaxy AI Chat Assist corregga l’ortografia e la grammatica, cambi il tono per renderlo più professionale o informale o traduca il testo nelle stesse 13 lingue, il tutto tramite la tastiera Samsung predefinita. Dovrai abilitarla in modo da poter seguire la nostra guida pratica per iniziare.

Slow-Mo istantaneo: una delle nostre funzionalità preferite in assoluto dell’intelligenza artificiale Galaxy, che consente di aggiungere l’effetto slow motion a qualsiasi video, compresi quelli ripresi con telefoni più vecchi; funziona creando nuovi fotogrammi per riempire gli spazi vuoti, utilizzando trucchi dell’intelligenza artificiale dietro le quinte.

Non devi più decidere di filmare in modalità slow-motion in anticipo per ottenere questo fantastico effetto, e puoi limitare l’effetto a porzioni specifiche del video. Dai un’occhiata alla nostra guida Samsung slo-mo per maggiori informazioni.

Riassumi appunti e registrazioni: dopo aver digitato o abbozzato un Samsung Note, puoi toccare l’icona scintillante e trovare le opzioni per tradurre o riassumere quanto scritto, in modo da poter analizzare meglio i punti salienti in seguito.

Lo stesso vale per le note vocali: dopo aver registrato il parlato, la Galaxy AI può trascrivere le parole in testo, quindi riassumerle o tradurle a seconda delle necessità. La nostra guida pratica illustra come utilizzare queste funzionalità.

Funzionalità di intelligenza artificiale di Google: Google ha condiviso con Samsung diversi trucchi di intelligenza artificiale che gli utenti Pixel 9 riconosceranno, come Circle to Search , ovvero l’opzione per evidenziare un oggetto o un testo specifico in un’immagine e far sì che la Ricerca Google interpreti ciò che si sta cercando di riconoscere.

Altri trucchi dell’intelligenza artificiale familiari ai fan di Google saranno Magic Compose, che consiglia risposte di testo, e un aggiornamento di Android Auto che riassume lunghe catene di testo mentre sei alla guida e suggerisce risposte in base ai tuoi messaggi passati.

Quale sarà il futuro di Galaxy AI?

Quando si tratta dei migliori telefoni Android , Samsung rivendica lo slot “miglior telefono premium” in parte grazie all’intelligenza artificiale del suo Galaxy S24 Ultra e agli eccellenti strumenti genAI per una fotografia superiore. La maggior parte degli attuali strumenti AI del Galaxy sono piuttosto pratici e funzionano abbastanza bene da essere molto utili in determinati contesti.

Nel prossimo futuro, Samsung utilizzerà la piattaforma Android XR di Google negli occhiali intelligenti e nelle cuffie XR, con un assistente AI come elemento centrale dell’esperienza. Che sia Gemini o Bixby AI ad alimentarlo, Samsung lo chiamerà senza dubbio Galaxy AI; analizzerà l’ambiente circostante con la fotocamera integrata per applicazioni multimodali, come rispondere a una domanda come “Cosa sto guardando?”

Ci aspettiamo di vedere nuove funzionalità Galaxy AI una volta lanciata la serie Galaxy S25 , con il prossimo Galaxy Unpacked previsto per l’inizio del 2025. I prossimi telefoni di punta di Samsung dovrebbero includere lo Snapdragon 8 Elite , il nuovo potente SoC di Qualcomm con un aumento del 45% nelle prestazioni NPU; vedremo se qualche nuovo trucco Galaxy AI sarà esclusivo dell’S25.

Samsung ha anche lasciato intendere di voler rendere Galaxy AI così intelligente da prevedere le tue esigenze , analizzando le tue abitudini in modo che tu non debba andare nel menu delle impostazioni così spesso. Sembra un traguardo futuristico, non qualcosa da aspettarsi nel prossimo futuro; tuttavia, potremmo vedere più strumenti AI adattivi sul tuo telefono in futuri aggiornamenti.

