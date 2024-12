Motorola Razr Plus 2024: prezzo, specifiche e tutto ciò che devi sapere

Il Motorola Razr Plus 2024 è uscito da diversi mesi e rimane uno dei migliori telefoni a conchiglia che puoi acquistare quest’anno. Il telefono porta con sé molti miglioramenti graditi, pur mantenendo in gran parte la stessa formula del suo predecessore.

In effetti, Motorola ha raddoppiato praticamente tutto ciò che è stato introdotto nell’ultimo modello, affrontando al contempo le cose che dovevano essere sistemate. Ciò significa un design simile ma con uno schermo di copertura più grande, più pelle vegana, un chipset di punta più aggiornato, una fotocamera migliore e molto altro ancora. Nel frattempo, il più economico Razr 2024 prende in prestito praticamente tutto ciò che ha reso il Razr Plus 2023 così eccezionale, adottando lo stesso design ma aggiungendo alcuni tocchi propri.

Finora, Motorola ha rivelato che la serie Razr ha avuto un bel po’ di successo per l’azienda, con persino utenti iPhone che sono passati a questa serie. Insieme alla serie Edge, il Razr sta aiutando Motorola a raddoppiare il suo business entro il 2026. Questa è una prova sufficiente che il Motorola Razr è un ottimo telefono e un regalo perfetto per un amico, un familiare o una persona cara per le festività.

Se sei curioso dell’ultimo telefono flip di Motorola, ecco tutto ciò che devi sapere prima di acquistare il dispositivo. Puoi anche dare un’occhiata alla nostra recensione del Motorola Razr Plus 2024 per avere le nostre opinioni complete sul dispositivo in base ai nostri test.

Nota : Motorola commercializza i telefoni Razr con nomi diversi tra i mercati nordamericani e internazionali. Faremo riferimento al telefono principalmente con il suo marchio nordamericano come “Razr Plus 2024”, sebbene sia marchiato come Razr 50 Ultra al di fuori degli Stati Uniti e potrebbe anche presentare una variante Razr 50S Ultra per alcune regioni/operatori.

Per quanto riguarda i prezzi, Motorola mantiene i prezzi dell’anno scorso, il che significa che il modello di punta Razr Plus 2024 costa $ 999, mentre il più economico Razr 2024 costa $ 699. I telefoni sono disponibili in una configurazione, con 256 GB su entrambi e 12 GB di RAM sul Razr Plus, mentre il Razr 2024 ha 8 GB di RAM.

Al momento del lancio, il Razr Plus 2024 è disponibile in quattro colori : Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz e Hot Pink. A dicembre 2024, Motorola ha ampliato le opzioni di colore con un quinto colore: Mocha Mousse. Questo nuovo colore, in particolare PANTONE 17-1230 , è il colore Pantone 2025 dell’anno ed è stato messo in vendita esclusivamente su Motorola.com il 19 dicembre, giusto in tempo per le vacanze. E ancora meglio, il telefono è attualmente in saldo, il che lo rende un ottimo acquisto dell’ultimo minuto per le vacanze con uno sconto di $ 200!

Il Razr 2024 è disponibile in tre colori: Koala Grey, Beach Sand e Spritz Orange. La disponibilità di queste opzioni di colore può variare a seconda dell’operatore o della regione.

Il Razr Plus 2023 è stato un cambiamento di design piuttosto drastico per Motorola, offrendo un display con foro, una cerniera raffinata e un aspetto complessivamente più moderno. Con il Motorola Razr Plus 2024, l’azienda ha preso la stessa filosofia di design e l’ha portata avanti, adottando un design in gran parte identico con pannelli anteriore e posteriore che si curvano nel telaio in alluminio arrotondato della serie 6000.

La parte anteriore è protetta da Gorilla Glass Victus, mentre la parte posteriore del telefono ha una finitura in pelle vegana su ciascuna delle varianti di colore. A dicembre 2024, ci sono cinque colori diversi e ognuno ha una texture leggermente diversa sul retro. Anche la cornice si abbina al colore del resto del telefono e Motorola ha persino riportato in auge l’ iconico colore Hot Pink che ha debuttato con l’originale Razr V3. Grazie alla partnership pluriennale dell’azienda con Pantone, il Razr è disponibile anche in Mocha Mousse, un colore cioccolatoso che è stato nominato Colore dell’anno Pantone per il 2025.

Nel frattempo, lo schermo di copertura più grande occupa l’intero pannello frontale, con due fotocamere che sporgono dall’angolo inferiore.

Internamente, il display pOLED misura 6,9 pollici ma è stato migliorato con una luminosità massima di 3.000 nit. Anche la frequenza di aggiornamento è stata migliorata a 165 Hz. C’è ancora una protezione per lo schermo integrata sul display, ma è più uniforme e copre una parte maggiore del pannello, inclusa la fotocamera frontale.

Lo schermo di copertura è un pannello OLED da 4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una luminosità massima di 2400 nit.

Anche il design della cerniera è in gran parte lo stesso, con una piega minima sul display. La cerniera è anche leggermente più piccola, con una maggiore protezione dalla polvere. Il telefono stesso ha anche una maggiore resistenza all’acqua, ora con una classificazione IPX8 , il che significa che il telefono può essere completamente immerso senza danni (anche se non lo raccomanderemmo comunque).

Ci sono alcune custodie per Motorola Razr Plus 2024 che raccomanderemmo, anche se la selezione non è ampia. Consiglieremmo anche una pellicola protettiva per proteggere il display esterno da graffi e rotture, soprattutto perché occupa l’intero pannello frontale.

Con uno spessore di 7,1 mm quando aperto, il telefono è leggermente più spesso del suo predecessore, ma non di molto. Altrimenti, il telefono ha dimensioni simili a quelle del suo predecessore, quindi chiunque provenga dal telefono precedente dovrebbe sentirsi a suo agio quando maneggia questo nuovo modello. Le fotocamere sporgono molto di più di prima, quindi dovrai fare attenzione a non danneggiare le lenti.

Con 189 g, il telefono pesa solo leggermente di più del suo concorrente più vicino, il Galaxy Z Flip 6, ma la differenza è trascurabile. Come notato nella recensione, il telefono è comodo da tenere in mano, probabilmente grazie alla cornice e ai bordi arrotondati.

Il Motorola Razr Plus 2024 è alimentato da uno degli ultimi chip Qualcomm, lo Snapdragon 8s Gen 3. Non è potente quanto lo Snapdragon 8 Gen 3 , ma conserva comunque molte delle sue capacità, soprattutto quando si tratta di AI. Il chipset è abbinato a 12 GB di RAM, quindi il telefono dovrebbe essere in grado di gestire l’AI sul dispositivo e avere una migliore gestione della gestione di più app o del loro mantenimento in esecuzione in background.

Proprio come il suo predecessore, il Razr Plus 2024 ha 256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile , il che significa che otterrai quello che ottieni e niente di più. Ovviamente, ci sono opzioni per l’archiviazione cloud, come Google One .

Categoria Motorola Razr Plus 2024 Sistema operativo Android 14 (Ciao UX) Display (interno) 6,9 pollici, pOLED, FHD+ (2640 x 1080), 165 Hz LTPO, picco di 3.000 nit, 22:9 Display (esterno) 4 pollici, pOLED, 1272 x 1080, 165 Hz, LTPO, picco di 2.400 nit Chipset Snapdragon 8s di terza generazione Memoria RAM 12 GB LPDDR5x Magazzinaggio 256 GB, UFS 4.0 Telecamera posteriore 1 50 MP di larghezza, f/1.7, 0.8μm (1.6μm con pixel binning), OIS Telecamera posteriore 2 Teleobiettivo 2x da 50 MP, f/2.0, 0,64 μm (1,28 μm con pixel binning) Fotocamera per selfie 32 MP, f/2.4, 0,7 μm (1,4 μm con pixel binning) Audio 3 microfoni, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Spatial Sound, Snapdragon Sound 4 Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC Sicurezza Sensore di impronte digitali, sblocco facciale Protezione IPX8, vetro Gorilla Victus Batteria 4.000 mAh, ricarica cablata da 45 W, wireless da 15 W, wireless inversa da 5 W Dimensioni (aperto) 73,99 x 171,42 x 7,09 mm Dimensioni (chiuso) 73,99 x 88,09 x 15,32 mm Peso 189 Colori Blu notte, verde primavera, pesca, rosa shocking

Uno dei cambiamenti più significativi riguarda la batteria. La capacità è aumentata a 4.000 mAh, rispetto ai 3.800 mAh del Razr Plus 2023. Si tratta di un salto di capacità abbastanza significativo e la durata della batteria è molto migliore con un chipset più efficiente. Questo era un punto debole del Razr Plus 2023 e Motorola afferma che la batteria dura tutto il giorno con il Razr Plus 2024.

Anche le specifiche di ricarica sono migliorate, con ricarica cablata da 45 W, ricarica wireless da 15 W e persino ricarica wireless inversa da 5 W. Altre specifiche includono il supporto per Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4, Dolby Atmos con suono spaziale e l’ultima tecnologia Snapdragon Sound.

Motorola Razr Plus 2024 esegue Android 14 out of the box con l’ultima Hello UX dell’azienda in cima. Alcuni aspetti del software sono simili a quelli che troveresti sul Pixel, ma Motorola ha aggiunto più del suo stile all’interfaccia utente prendendo in prestito da altri. Ad esempio, il menu delle impostazioni è stato rinnovato ed è molto più compatto di prima. Gli utenti possono anche scegliere un pannello di controllo in stile più moderno che separa le notifiche dal menu delle impostazioni rapide, a seconda del lato del display da cui scorri verso il basso.

Proprio come in precedenza, Motorola consente di utilizzare le app sullo schermo esterno del Razr Plus 2024 , che utilizza un’interfaccia utente aggiornata per i pannelli e la navigazione.

Oltre ai nuovi sviluppi di Android 14, Motorola sta anche decantando alcune funzionalità AI, come il supporto per l’ app Gemini , qualcosa che finora è stato scarsamente supportato sui telefoni a conchiglia . L’app può essere utilizzata anche dallo schermo di copertina del telefono e il telefono supporta anche Gemini Nano con funzionalità come Magic Compose.

L’ aggiornamento di ottobre includeva la patch di sicurezza del 1° settembre, ma ha anche portato la funzionalità Circle to Search di Google sul Razr, dopo essere stata anticipata solo pochi giorni prima. La funzionalità è abilitata di default dopo aver eseguito l’aggiornamento, ma puoi abilitarla/disabilitarla andando su Impostazioni > Gesti > Navigazione di sistema .

L’azienda promette che il Razr Plus 2024 riceverà tre aggiornamenti del sistema operativo e quattro anni di aggiornamenti software , in linea con i precedenti modelli Razr. L’azienda normalmente aggiorna i suoi telefoni ogni due mesi con l’ultima patch di sicurezza, sebbene il suo primo aggiornamento post-lancio non sia arrivato prima di ottobre 2024.

A dicembre 2024, il Razr Plus ha ricevuto diversi aggiornamenti di patch di sicurezza. L’ultimo, distribuito ai modelli Razr Plus a dicembre, ha portato alcune correzioni di stabilità insieme al livello di patch di sicurezza di novembre. L’aggiornamento non includeva altre funzionalità.

Non sappiamo ancora quando Android 15 sarà disponibile dopo il lancio sui telefoni Pixel . Secondo una pubblicazione, Motorola ha aggiornato le pagine di supporto per i suoi telefoni che saranno aggiornati ad Android 15 e il Razr Plus 2024 è tra i telefoni elencati che riceveranno l’aggiornamento quando sarà disponibile.

