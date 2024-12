ChatGPT per Mac ora può leggere le tue note Apple: ecco come

OpenAI ha ampliato le capacità della sua app ChatGPT per macOS, aggiungendo il supporto per Apple Notes e una gamma di app di terze parti popolari. L’aggiornamento si basa sulla versione del mese scorso che ha introdotto la possibilità di leggere contenuti sullo schermo da app Mac selezionate .

Questa espansione dovrebbe ampliare l’utilità di ChatGPT sia per gli utenti occasionali che per gli sviluppatori che utilizzano macOS, poiché l’assistente AI può ora interagire con i contenuti in Apple Notes, Notion e Quip, insieme a numerosi ambienti di sviluppo tra cui BBEdit, Android Studio e vari IDE JetBrains.

Per gli sviluppatori, l’aggiornamento aggiunge anche il supporto per IDE aggiuntivi, tra cui fork VSCode (VSCodium, Cursor, WindSurf) e app terminali come Prompt e Warp. L’IA può analizzare il codice di più app contemporaneamente, offrendo suggerimenti per miglioramenti senza copia e incolla manuali.

OpenAI afferma che gli utenti mantengono il pieno controllo sulle app a cui ChatGPT può accedere e che tutta la gestione dei dati segue gli stessi protocolli di privacy OpenAI della cronologia delle conversazioni regolari dell’app. La funzionalità di integrazione app estesa rimane esclusiva per gli abbonati a pagamento, inclusi gli utenti ChatGPT Plus, Pro, Team, Enterprise ed Edu.

Per far funzionare ChatGPT con le app, abilita l’ opzione Lavora con le app in ChatGPT ➝ Impostazioni e consenti le autorizzazioni necessarie tramite Gestisci app . Quindi puoi accedere a ChatGPT all’interno delle app supportate nel modo seguente:

Con ChatGPT aperto, apri un’app supportata (ad esempio Apple Notes). Premi Opzione + Maiusc + 1 per richiamare la barra ChatGPT. Digita le tue domande o utilizza la modalità vocale avanzata per interagire a mani libere.

La modalità vocale avanzata è particolarmente utile in questo contesto, poiché consente di parlare a mani libere con ChatGPT e di ottenere suggerimenti o modifiche al contenuto sullo schermo. OpenAI ha recentemente dimostrato la funzionalità utilizzando uno scenario di pianificazione di una festa per le vacanze, in cui ChatGPT ha fornito consigli sulle canzoni e idee per la festa utilizzando una persona vocale di Babbo Natale .

L’app ChatGPT per macOS è disponibile per il download dal sito web di OpenAI .

