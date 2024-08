Apple sarebbe in trattative per investire in OpenAI, il produttore di ChatGPT

Secondo fonti citate dal Wall Street Journal , Apple è in trattativa per investire nella società di intelligenza artificiale OpenAI.

Il rapporto non ha indicato quanti soldi Apple avrebbe investito in OpenAI, né ha fornito ulteriori dettagli sulle discussioni, ma ha affermato che quest’ultimo round di raccolta fondi avrebbe valutato il produttore di ChatGPT oltre 100 miliardi di dollari.

Apple aveva annunciato in precedenza che l’integrazione di ChatGPT sarebbe arrivata su Siri su iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia entro la fine dell’anno .

Con il permesso dell’utente, Siri sarà in grado di mostrare le risposte di ChatGPT direttamente in risposta a domande e altri prompt. ChatGPT sarà anche un’opzione per la funzionalità Writing Tools di Apple a livello di sistema, consentendo agli utenti di generare testo e immagini. Apple ha affermato che ChatGPT sarà alimentato dall’ultimo modello GPT-4o di OpenAI sulle sue piattaforme.

Gli utenti di iPhone, iPad e Mac potranno usare ChatGPT gratuitamente, senza creare un account, e gli abbonati a ChatGPT Plus potranno collegare i loro account per accedere alle funzionalità a pagamento su questi dispositivi. Apple ha affermato che OpenAI non memorizzerà le richieste ChatGPT effettuate dai suoi dispositivi e ha affermato che gli indirizzi IP degli utenti saranno oscurati.

Le funzionalità di Apple Intelligence hanno iniziato a essere distribuite agli sviluppatori per i test nella versione beta di iOS 18.1 il mese scorso , ma l’integrazione di ChatGPT non è ancora disponibile.

Le funzionalità di Apple Intelligence richiedono un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max, oppure un Mac o un iPad dotato di un chip M1 o più recente. La lingua del dispositivo deve essere impostata su inglese americano, con il supporto per altre lingue che verrà implementato nel corso del prossimo anno.

