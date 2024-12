SearchGPT disponibile per tutti gli utenti OpenAI a partire da oggi

Il motore di ricerca dedicato ChatGPT sviluppato da OpenAI sarà disponibile per tutti gli utenti a partire da oggi, come annunciato da OpenAI nell’ambito dell’evento OpenAI di 12 giorni.

SearchGPT è stato aggiunto a ChatGPT a fine ottobre, offrendo ricerche basate su AI migliorate direttamente dall’app ChatGPT e dall’interfaccia web. Secondo OpenAI, SearchGPT è in grado di cercare sul web in un “modo molto migliore di prima”, fornendo link a fonti web pertinenti insieme a informazioni contestuali e supporto per domande di follow-up.

Al suo debutto, SearchGPT era riservato agli abbonati a ChatGPT Plus e ChatGPT Teams, ma ora sarà disponibile anche per gli utenti gratuiti.

Durante l’annuncio odierno, OpenAI ha affermato che la sua ricerca AI è stata migliorata negli ultimi mesi, rendendola più veloce e migliore sui dispositivi mobili. C’è anche una nuova opzione per cercare mentre si conversa con ChatGPT e per rendere ChatGPT Search il motore predefinito per browser come Chrome.

OpenAI sta rendendo disponibile la ricerca agli utenti ChatGPT registrati, quindi sarà disponibile a livello globale su tutte le piattaforme che supportano ChatGPT.

