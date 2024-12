Le immagini trapelate del Galaxy S25 Plus raddoppiano le vecchie voci

Sui social media sono trapelate delle immagini che presumibilmente mostrano il prossimo modello Plus di Samsung.

Le immagini trapelate provengono da Jukanlosreve su X, che afferma che le foto in questione sono del Galaxy S25 Plus (tramite Android Authority ). Il informatore ha mostrato tre foto della parte anteriore, laterale e posteriore del telefono. Dal davanti, il presunto Galaxy S25 Plus sembra in gran parte simile a quello che abbiamo sperimentato con il suo futuro predecessore . Le cornici sottili corrono lungo il perimetro esterno di questo design dagli angoli arrotondati.

Al centro, nella parte superiore del telefono, è presente un adesivo che probabilmente copre il foro della fotocamera frontale per i selfie.

Sebbene non ci sia nulla di nuovo, il retro ha qualcosa di interessante. Sebbene coperto di nastro adesivo, il triplo array della fotocamera posteriore presenta un leggero cambiamento: anelli neri attorno alle lenti. Il resto del pannello posteriore è piuttosto semplice, anche se, a parte il logo Samsung, il retro non offre molto altro. C’è anche un flash LED sul lato destro dell’array verticale.

Inoltre, il tipster aggiunge una foto del lato destro del telefono, che mostra i pulsanti del volume e di accensione. C’è un altro pezzo di hardware proprio sotto, lasciando gli utenti a chiedersi se si tratti di un nuovo giocattolo come il pulsante di acquisizione di Apple. Sfortunatamente, il tipster confuta rapidamente tale idea, affermando che si tratta dell’mmwave del telefono per scopi di dati.