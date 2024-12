Prime impressioni su One UI 7 Beta: un regalo di Natale anticipato da Samsung

Posso immaginare che molte persone si stiano davvero innervosendo con questo nuovo comportamento predefinito, e non sono sicuro che sia la mia decisione preferita in assoluto. Il lato positivo è che puoi spostarti rapidamente tra i due pannelli con uno swipe orizzontale, quindi non ci vuole molto sforzo se entra in gioco la memoria muscolare e devi raggiungere l’altro pannello.

Fortunatamente, puoi riportarlo al comportamento originale a pannello singolo, ma dovrai premere il pulsante della matita nel riquadro dei toggle rapidi e tornare indietro. È un po’ nascosto e penso che Samsung debba farlo emergere un po’ di più. Ho provato il nuovo riquadro diviso per un po’, ma non mi piace per niente, quindi sono tornato al comportamento in stile Android.

La prossima cosa che probabilmente noterai è il cassetto delle app verticale. Ironicamente, mentre Samsung sta copiando Apple con il riquadro di notifica diviso predefinito, sta andando con un’esperienza più simile ad Android con il layout predefinito del cassetto delle app. Se non ti piace, puoi tornare indietro scegliendo l’ordinamento “personalizzato”. È una strana scelta di parole e penso che Samsung debba semplicemente cambiarla in “verticale” o “orizzontale” per evitare confusione.

Il nuovo cassetto verticale è meraviglioso, però, e ha persino una barra di scorrimento sulla destra per muoversi rapidamente tra le app, tutte ordinate alfabeticamente per impostazione predefinita. Il cassetto verticale delle app è un enorme miglioramento che fa sembrare immediatamente One UI come se fosse stata sviluppata negli anni 2020 anziché negli anni 2000.

La terza grande cosa che noterai è la nuova interfaccia utente multitasking, che finalmente ti consente di vedere più di un riquadro di app alla volta. Invece di distanziare i riquadri orizzontalmente e far sì che quello centrale occupi più spazio, Samsung ora dispone i riquadri in un carosello 3D in modo che tu possa sbirciare dietro e vedere facilmente le app davanti mentre scorri l’elenco.

L’app attiva si sposta immediatamente a destra dello schermo, così puoi destreggiarti rapidamente tra più app. Naturalmente, questo design è quasi identico allo stile multitasking iOS che esiste sugli iPhone da oltre un decennio, ed era anche ora.

Google ha lanciato il vecchio orrendo layout con Android 9, e non ho mai capito perché l’azienda lo abbia mantenuto per così tanto tempo. Non è un’interfaccia utente multitasking se puoi vedere solo un’app alla volta. Questo almeno fa molto per risolvere il problema, anche se è una palese imitazione di iOS.

Se desideri uno degli altri stili multitasking, dovrai attendere che il modulo Home Up di Good Lock venga aggiornato per la compatibilità con One UI 7, probabilmente dopo il lancio finale del sistema operativo, previsto per gennaio.

Altri aggiornamenti del sistema operativo includono nuove icone, font aggiornati, un nuovo indicatore della batteria dall’aspetto super elegante e un sacco di nuovi widget con cui vorrai sicuramente giocare. Adoro in particolare il widget del conto alla rovescia, che ti consente di scegliere una data specifica sul calendario e di trascinarla sulla schermata iniziale per creare attesa.