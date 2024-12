Samsung Galaxy Watch 7: specifiche, differenze tra Ultra e Watch 6 e altro ancora

Il Samsung Galaxy Watch 7 ha lo stesso aspetto dei suoi predecessori, ma presenta alcuni aggiornamenti hardware e software intangibili che lo pongono un passo avanti rispetto a rivali come Pixel Watch 3 e OnePlus Watch 2.

La vera domanda è se ha abbastanza da offrire ai possessori di Galaxy Watch più anziani. Il Galaxy Watch 6 ha ancora tre aggiornamenti Wear OS, quindi sicuramente resisterà abbastanza a lungo da permetterti di aspettare il Galaxy Watch 8 se non ne sei impressionato.

Potresti anche voler passare al modello di punta Galaxy Watch Ultra , dato che quest’anno Samsung non ha offerto alcun Watch 7 Classic o Pro. Ma poiché quell’orologio costa più del doppio del Watch 7, potresti finire per “accontentarti” del nostro orologio Android n. 1.

Samsung Galaxy Watch 7: specifiche e sensori

Specifiche del Samsung Galaxy Watch 7 Categoria Orologio Galaxy 7 40mm Orologio Galaxy 7 44mm Display Super AMOLED da 1,3 pollici, risoluzione 432 x 432, cristallo zaffiro Super AMOLED da 1,5 pollici, risoluzione 480 x 480, cristallo zaffiro Processore Exynos W1000 Exynos W1000 Memoria RAM 2 GB 2 GB Magazzinaggio 32 GB 32 GB Misurare Dimensioni: 40,4 x 40,4 x 9,7 mm* Dimensioni: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm* Peso 28,8 g 33,8 g Colori Verde, Crema Verde, Argento Batteria 300mAh 425 mAh Ricarica Ricarica rapida (wireless basata su WPC) Ricarica rapida (wireless basata su WPC) Software Orologio One UI 6 (Wear OS 5) Orologio One UI 6 (Wear OS 5) Comunicazioni NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 2,4 GHz e 5 GHz Sensori Sensore bioattivo Samsung (sensore ottico del segnale biologico + segnale elettrico cardiaco + analisi dell’impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di luce Sensore bioattivo Samsung (sensore ottico del segnale biologico + segnale elettrico cardiaco + analisi dell’impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di luce Resistenza all’acqua e alla polvere Resistenza all’acqua 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H Resistenza all’acqua 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H Prezzo $299 $329

L’Exynos W1000 è la prima CPU a 3 nanometri di Samsung utilizzata in uno smartwatch, costruita con cinque core invece del solito design dual-core: un Arm Cortex-A78 e quattro Cortex-A55 con clock a 1,6 GHz. Samsung promette che carica le app 2,7 volte più velocemente dell’Exynos W930 nel Galaxy Watch 6, mentre lo supera nei benchmark single-core e multi-core di “rispettivamente 3,4x e 3,7x”.

Samsung ci ha detto che gran parte di quella potenza di elaborazione extra va nel rinnovato array di sensori sanitari. Sebbene il Galaxy Watch 7 tracci esattamente gli stessi dati del Galaxy Watch 5 o Watch 6, il sensore inferiore ha 13 LED per la frequenza cardiaca e le letture dell’ossigeno nel sangue invece di quattro LED. Samsung afferma che questo nuovo “percorso multi-ottico” conferisce al Watch 7 una precisione del 94% durante gli allenamenti ad alta intensità, rispetto all’88% dell’ultima generazione.

Il nostro test di fitness sul Galaxy Watch Ultra ha evidenziato miglioramenti concreti nella precisione della frequenza cardiaca durante gli allenamenti; inoltre, il Galaxy Watch 7 ha la stessa serie di sensori, quindi questa affidabilità in termini di salute e fitness vale per entrambi gli orologi.

La maggior parte degli smartwatch è dotata di LED rossi, verdi e infrarossi per acquisire dati sulla salute, ma Samsung ha aggiunto LED blu, gialli, viola e ultravioletti al Galaxy Watch 7 per “perseguire aspetti inesplorati del monitoraggio della salute sui dispositivi indossabili”. Watch 7 e Ultra sono stati lanciati con una metrica sperimentale chiamata AGEs Index che, secondo Samsung, è “una delle tante nuove funzionalità avanzate pianificate” con questi LED.

Sfortunatamente, la nuova metrica non è particolarmente utile: abbiamo scoperto che Samsung ha assegnato a tutti punteggi AGEs Index quasi identici, indipendentemente dalle differenze nello stato di salute, e non sappiamo ancora cosa aspettarci dalle future metriche sulla salute.

Un aggiornamento più entusiasmante è il GPS dual-band, che triangola la tua posizione da più angoli satellitari per evitare ostacoli come edifici, fogliame o montagne. È fondamentale per risultati accurati di allenamento all’aperto ed è raro trovarlo negli smartwatch economici. Fortunatamente, questo nuovo sistema GPS ha funzionato in modo eccellente nel nostro test di fitness, mantenendo le promesse di Samsung.

Samsung ha anche dato al Galaxy Watch 7 32 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe sembrare esagerato, ma abbiamo notato che i 16 GB di spazio di archiviazione del Galaxy Watch 6 erano più vicini ai 6 GB grazie al sistema operativo predefinito. Con spazio di archiviazione extra, avrai un sacco di spazio per grandi playlist musicali o podcast, se ti piace lasciare il telefono a casa durante le passeggiate o gli allenamenti. Lascia anche spazio per tutte le migliori app Wear OS che potresti desiderare.

Caratteristiche principali di One UI 6 Watch (Wear OS 5)

Tutti i recenti Galaxy Watch hanno o riceveranno presto One UI 6 Watch, basato sull’ultimo aggiornamento Wear OS 5. Quindi queste funzionalità non sono necessariamente specifiche del Galaxy Watch 7, ma vale la pena spiegarle per chiunque non abbia familiarità con gli orologi Wear OS o stia considerando un altro marchio come Pixel Watch 3 con software Wear OS “di serie”.

Galaxy Watch 7 offre un punteggio energetico, calcolato dagli algoritmi di intelligenza artificiale di Galaxy in base ai dati recenti sul sonno, sullo stress e sull’attività, che indica se la scarsa qualità del sonno o le attività intense stanno influenzando il tuo corpo e monitora nuove metriche come il movimento durante il sonno o la latenza del sonno.

Galaxy AI prende anche i dati del tuo Watch 7 e genera suggerimenti per il benessere su come migliorare la tua salute, monitorando parametri specifici come la tua frequenza cardiaca a riposo nel tempo per aiutarti a valutare i tuoi progressi. Inoltre, Watch 7 ha un rilevamento dell’apnea notturna approvato dalla FDA.

Un’altra nuova funzionalità di Galaxy AI sono le risposte suggerite basate sull’intelligenza artificiale, che rendono potenzialmente più facile rispondere ai tuoi messaggi Google o Samsung senza dover tirare fuori il telefono o digitare sulla piccola tastiera QWERTY. Tuttavia, per utilizzarle avrai bisogno di un telefono Galaxy.

Mentre i precedenti Galaxy Watch avevano gesti di scelta rapida come il doppio tocco nel menu di accessibilità, One UI 6 Watch rende tali gesti più facilmente accessibili a tutti gli utenti.

Galaxy Watch 7 contro Watch 6

Prima di evidenziare le differenze tra Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch 6 , diamo un’occhiata a ciò che è in comune:

Entrambi sono dotati di display da 1,3 e 1,5 pollici e delle stesse risoluzioni

Memoria (2 GB)

Capacità della batteria (300/425 mAh)

Sensori sanitari (HR, SpO2, ECG, temperatura cutanea, BIA)

Connettività (Bluetooth 5.3, NFC, WiFi, LTE opzionale)

Protezione (vetro zaffiro, IP68, MIL-STD-810H)

Per quanto riguarda i cambiamenti più grandi, abbiamo già notato come il nuovo Exynos W1000 batte l’Exynos W930. Tuttavia, il nostro recensore del Galaxy Watch 7 ha notato che, sebbene “questo sia lo smartwatch più scattante che abbia mai usato”, “non vede” il potenziamento di 2,7 volte rispetto al Galaxy Watch 6 che Samsung promette. “Nella vita di tutti i giorni, è più veloce, ma non in modo evidente”.

Pensiamo che l’impatto più grande dell’Exynos W1000 sia la sua efficienza; nonostante abbia la stessa capacità della batteria del Watch 6, il Watch 7 dura costantemente circa due giorni per carica, mentre il Watch 6 si avvicina a 1-1,5 giorni. Sospettiamo che il Watch 7 resisterà un po’ meglio alla prova del tempo.

Come abbiamo detto sopra, il Galaxy Watch 7 fornirà risultati più accurati per la frequenza cardiaca e il GPS. Il nostro test di fitness del Galaxy Watch 6 ci ha deluso, quindi abbiamo accolto con favore questi aggiornamenti, ma se non sei un grande atleta o semplicemente non hai bisogno di risultati esatti, allora non hai necessariamente bisogno del Galaxy Watch 7.

Il Galaxy Watch 7 è stato lanciato con Wear OS 5 e la skin One UI 6 Watch e riceverà aggiornamenti software costanti fino all’estate 2028. Il lancio ufficiale di Wear OS 5 è iniziato il 19 novembre per la serie Galaxy Watch 6, mentre i modelli più vecchi lo hanno ricevuto all’inizio di dicembre.

Dal momento che Watch 6 e Watch 7 condividono ormai quasi tutti gli stessi strumenti software e di salute, non c’è una ragione significativa per effettuare l’aggiornamento, a meno che non siano importanti le differenze di cui sopra.

Watch 6 e 7 hanno pesi quasi identici (Watch 7 40mm e 44mm pesano rispettivamente 0,1g e 0,5g in meno), ma Samsung fa notare che il nuovo orologio è più spesso di 0,7mm e la sua misurazione non include la matrice di sensori. I LED extra rendono la sporgenza del sensore di Watch 7 più simile a una cupola, quindi “si trova leggermente più in alto sul polso” rispetto a Watch 6, secondo il nostro recensore.

Galaxy Watch 7 contro Watch Ultra

Nonostante la differenza di prezzo di 350 $ tra Galaxy Watch 7 e Galaxy Watch Ultra, i due orologi non sono poi così diversi, a parte le ovvie differenze di design. Puoi leggere la nostra guida dedicata Galaxy Watch 7 vs. Ultra , ma analizzeremo le principali differenze di seguito.

Specifiche Categoria Orologio Samsung Galaxy Ultra Display Super AMOLED da 1,5 pollici, 480×480, 3.000 nit Colori Argento titanio, grigio titanio, bianco titanio Processore Processore Exynos W1000 (1,6 GHz) RAM e spazio di archiviazione 2 GB + 32 GB Batteria 590mAh Software Orologio One UI 6 (Wear OS 5) Sensori Sensore bioattivo Samsung (frequenza cardiaca ottica + segnale cardiaco elettrico + analisi di impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, sensore giroscopico, sensore geomagnetico, sensore di luce Dimensioni 47,1 x 47,4 x 12,1 mm* Peso 60,5 g Connettività LTE, Bluetooth 5.3, WiFi 2.4/5GHz, NFC, GPS (L1+L5), Glonass, Beidou, Galileo Durata 5ATM + IP68, MIL-STD-810H, vetro zaffiro Prezzo $649

Watch 7 Ultra utilizza titanio grado 4 anziché alluminio, con una cassa da 47 mm che pesa 60,5 g senza cinturino (26,7 g in più rispetto al Watch 7 più grande). Sembra significativamente più pesante e misura 2,4 mm in più di spessore; mentre puoi indossare il Galaxy Watch 7 per il monitoraggio del sonno in modo relativamente comodo, ciò non si applica a Watch Ultra.

Sia il Galaxy Watch Ultra che il Watch 7 da 44 mm hanno display AMOLED da 1,5 pollici e 480×480, quindi non c’è alcun miglioramento visivo, fatta eccezione per un aumento della luminosità da 2.000 a 3.000 nit sull’orologio di punta.

Come il Watch 7, il Watch Ultra ha una lunetta digitale lungo il bordo del display. Sfortunatamente, mentre il pulsante laterale dell’Ultra è una corona, è inattivo , quindi non puoi scorrere i menu. D’altro canto, il pulsante rapido ti consente di mettere in pausa e riavviare rapidamente gli allenamenti invece di dover scorrere i menu con la punta delle dita sudate.

Il Galaxy Watch Ultra ha la stessa batteria da 590 mAh del Watch 5 Pro , ovvero 165 mAh di capacità in più rispetto al Watch 7 da 44 mm. Sulla carta, Samsung afferma che l’Ultra dura 60 ore con AOD, ma il nostro recensore ha scoperto che dura più vicino alle 48 ore con esso. Tuttavia, ciò corrisponde a ciò che il Watch 7 raggiunge senza AOD; per la massima durata della batteria possibile, il Galaxy Watch Ultra è la scelta ovvia.

Come il Watch 7, ha una memoria da 2 GB/32 GB e una CPU Exynos W1000, oltre agli stessi sensori. Anche i LED aggiornati e il GPS dual-band sono gli stessi. Il Galaxy Watch Ultra ha capacità LTE integrate, mentre sul Watch 7 devi pagare un extra per ottenerle.

Principalmente, stai pagando per una certa robustezza. Il Galaxy Watch Ultra supera lo standard di immersione ISO22810 per 10 minuti in acqua a 100 metri di profondità. Ha una sirena da 85 decibel e la promessa di Samsung di poter sopravvivere ad altitudini fino a 29.527 piedi o temperature comprese tra -4°F e 131°F (-20ºC e 55ºC).

