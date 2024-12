Le specifiche del Motorola Moto G15 trapelano mentre aspettiamo l’arrivo del telefono

Le specifiche del Motorola Moto G15 sono appena emerse , mentre il lancio del telefono incombe. Abbiamo visto frammenti e pezzi in termini di specifiche del telefono, mentre i rendering del dispositivo sono emersi anche in passato . Vediamo cosa ha da condividere questa nuova voce.

Le specifiche del Motorola Moto G15 sono emerse prima del lancio

Secondo le informazioni fornite, il chip MediaTek Helio G81 Extreme alimenterà il telefono. Quel processore è dotato di GPU Mali-G52 MC2. Nota che il suo predecessore, il Moto G14, era dotato del chip Unisoc T616. Inutile dire che entrambi questi telefoni sono dispositivi entry-level.

Si vocifera anche di un display LCD IPS fullHD+ da 6,72 pollici. Quel pannello offrirà una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e avrà un rapporto schermo-corpo dell’86,71 percento. Il display offrirà 391 ppi, a quanto pare, mentre sarà supportato HDR10. Il Gorilla Glass 3 proteggerà questo pannello.

Motorola prevede di utilizzare 8 GB di RAM LPDDR4X all’interno di questo smartphone. Il dispositivo offrirà anche 256 GB di spazio di archiviazione, che potrai espandere tramite una scheda microSD. Ciò significa che l’azienda raddoppierà sostanzialmente sia la RAM che lo spazio di archiviazione rispetto al Moto G14 .

Una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.8) sarà supportata da una fotocamera da 5 megapixel (f/2.4), non siamo ancora sicuri se sarà una fotocamera ultrawide o meno. Sulla parte anteriore, sarà incluso uno snapper da 8 megapixel.

Android 15 sarà preinstallato, mentre sarà supportata la ricarica da 18 W

Android 15 sarà preinstallato, mentre viene menzionata anche una batteria da 5.200 mAh. Il telefono supporterà anche la ricarica TurboPower da 18 W e il Bluetooth 5.4. Sarà disponibile un jack audio, così come degli altoparlanti stereo.

Qui verrà implementato uno scanner per impronte digitali laterale, mentre il telefono sarà certificato IP54 per la resistenza agli schizzi. Viene anche menzionata una finitura in pelle vegana, come puoi vedere nell’immagine fornita sotto l’articolo.

Il Motorola Moto G15 misurerà 165,7 x 76 x 8,17 mm e peserà 190 grammi. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile nei colori verde e grigio e costerà circa 200 €.

Il telefono stesso avrà un display piatto con un foro per la fotocamera al centro del display e la sua cornice inferiore sarà più spessa del resto. La cornice attorno al telefono sarà piatta.

