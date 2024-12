Sono trapelate le specifiche dello smartphone compatto di punta di OnePlus

Il mese scorso, è emersa una voce secondo cui OnePlus sta pianificando di annunciare uno smartphone compatto di punta , e le sue specifiche parziali sono appena emerse . La voce iniziale menzionava che questo sarà un telefono Snapdragon 8 Elite , e ora abbiamo maggiori informazioni .

OnePlus starebbe lavorando a un flagship compatto e le sue specifiche sono appena emerse

Il nome di questo telefono sarà presumibilmente OnePlus Ace 5 Mini. Quel nome non è qualcosa che la fonte ha menzionato specificamente, ma ha menzionato alcune specifiche. Le informazioni provengono da Digital Chat Station, uno dei più noti informatori cinesi.

Afferma che il telefono è attualmente in fase di prototipo. Ha anche detto che il telefono non è dotato di una fotocamera a periscopio, almeno l’unità prototipo non ce l’ha. Uno scanner per impronte digitali a ultrasuoni non fa ancora parte del telefono, ma è probabile che lo sarà.

Il tipster ha anche detto che probabilmente verrà utilizzato un display da 6,3 pollici, con una risoluzione di 1,5K. È stata anche menzionata una fotocamera principale da 50 megapixel, e OPPO utilizzerà il sensore della fotocamera IMX906 di Sony. Si tratta della stessa fotocamera utilizzata dal Nubia Z70 Ultra , ad esempio.

Il tipster non ha menzionato la versione esatta di Android che verrà distribuita sul telefono, ma è previsto Android 15. ColorOS 15 di OPPO verrà preinstallato su Android 15.

Questo telefono potrebbe rimanere un’esclusiva della Cina

Ora, non siamo sicuri di quando OPPO lancerà questo smartphone. Sarà lanciato prima in Cina, questo è quasi certo, e resta da vedere se un modello globale diventerà ufficiale. Questo smartphone potrebbe facilmente rimanere esclusivo per la Cina.

OPPO sta probabilmente cercando di competere con il Vivo X200 Pro mini , l’ iPhone 16 Pro e molti altri smartphone di punta più compatti sul mercato. Sorprendentemente ne abbiamo visti annunciati parecchi quest’anno.

VIA