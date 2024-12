Google Pixel 9 Pro Fold: tutto quello che devi sapere

Google Pixel 9 Pro Fold è l’unico smartphone pieghevole annunciato da Google come parte della serie Pixel 9. È un successore diretto del Pixel Fold arrivato l’anno scorso. Google ha impiegato più di un anno per consegnare questo modello, ed è notevolmente diverso dal Pixel Fold. Vale anche la pena notare che questo è il pieghevole di seconda generazione di Google. Questo è più in linea con la concorrenza disponibile sul mercato.

Google ha deciso di cambiare il rapporto di aspetto dei display qui, e quindi le dimensioni del telefono nel complesso. Anche il design è stato modificato, inclusa l’isola della fotocamera sul retro. Se vuoi saperne di più sul Pixel 9 Pro Fold e, si spera, provare a decidere se vale la pena acquistarlo, beh… forse possiamo aiutarti. Troverai molte informazioni sul Pixel 9 Pro Fold qui sotto.

Specifiche di Google Pixel 9 Pro Fold

Il Google Pixel 9 Pro Fold è dotato di due display, ovviamente. Quello principale è un Super Actual Flex Display da 8 pollici. Si tratta di un pannello LTPO e la sua frequenza di aggiornamento va da 1 a 120 Hz. La risoluzione qui è 2076 x 2152 ed è un pannello OLED, ovviamente. L’Ultra Thin Glass è posto sopra e la luminosità massima è di 2.700 nit. Questo display ha il supporto HDR. Il display di copertura misura 6,3 pollici ed è un Actua Display. Quel pannello supporta frequenze di aggiornamento da 60 a 120 Hz e ha un aspect ratio di 20:9. La risoluzione qui è 2424 x 1080. La luminosità di questo pannello sale anche fino a 2.700 nit e il pannello è protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Anche il display di copertura del telefono supporta i contenuti HDR.

Il Tensor G4 è il nuovissimo chip di Google

Pixel 9 Pro Fold è alimentato dal processore Google Tensor G4, lo stesso chip che alimenta l’intera serie Pixel 9. Anche il coprocessore Titan M2 fa parte dell’offerta. Google ha incluso 16 GB di RAM all’interno di questo telefono. Per quanto riguarda lo storage, puoi scegliere tra 256 GB e 512 GB, anche se dipenderà dalla tua regione. Una batteria da 4.650 mAh si trova all’interno di questo telefono. Google afferma che è supportata la ricarica rapida e lo stesso vale per la ricarica wireless. Tuttavia, l’azienda non ha specificato quanto sia veloce. Google consiglia di utilizzare il suo caricabatterie da 45 W, anche se tale caricabatterie non è incluso nella confezione. La ricarica wireless inversa non è supportata.

Tre fotocamere posteriori e due anteriori

Questo telefono ha tre fotocamere sul retro e anche due fotocamere per i selfie. La fotocamera principale del telefono è una fotocamera grandangolare da 48 megapixel (apertura f/1.7, campo visivo di 82 gradi, dimensione del sensore da 1/2 pollice, OIS, EIS). La seconda fotocamera sul retro è un’unità ultrawide da 10,5 megapixel (apertura f/2.2, campo visivo di 127 gradi, dimensione del sensore da 1/3.4 pollici). La terza fotocamera sul retro è uno sparatutto da 10,8 megapixel (apertura f/3.1, campo visivo di 23 gradi, dimensione del sensore da 1/3.2 pollici, zoom ottico 5x, Super Res Zoom fino a 20x, OIS, EIS). Le due fotocamere per i selfie sono identiche. Stiamo guardando unità da 10 megapixel (apertura f/2.2, campo visivo di 87 gradi).

Pixel 9 Pro Fold è certificato IPX8 per la resistenza all’acqua. Il Gorilla Glass Victus 2 si trova sul retro del telefono. Google afferma inoltre che ha un “rivestimento resistente alle impronte digitali”. Android 14 è preinstallato sul telefono, ma Android 15 è dietro l’angolo. L’azienda promette anche 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e Pixel Drop. Qui è supportato il Bluetooth 5.3, così come il Wi-Fi 7. È incluso uno slot per schede nano SIM, mentre è supportata anche l’eSIM. Il telefono include altoparlanti stereo e tre microfoni. Uno scanner per impronte digitali fa parte del pacchetto, mentre è supportata la scansione facciale.

Google Pixel 9 Pro Fold misura 155,2 x 150,2 x 5,1 mm quando è aperto. Quando è piegato, misura 155,2 x 77,1 x 10,5 mm. Il dispositivo pesa 257 grammi.

Quali nuovi aggiornamenti e/o funzionalità degne di nota offre Google Pixel 9 Pro Fold?

Google Pixel 9 Pro Fold è il pieghevole di seconda generazione dell’azienda. È il successore diretto del Pixel Fold, un dispositivo lanciato l’anno scorso. È notevolmente diverso dal Pixel Fold in termini di design, dimensioni e aspect ratio. Ha molto da offrire, quindi vediamo quali sono i suoi principali punti di forza e quali aggiornamenti offre.

Il chip ‘Tensor’ più potente di sempre

La serie Pixel 9 include il miglior chip che Google abbia mai annunciato, il Tensor G4. Quel processore offrirà un avvio delle app più veloce del 17% e una navigazione web più veloce del 20%. L’azienda afferma inoltre che il chip offre una velocità di output mobile leader del settore (45 token/secondo) e che è ottimizzato per eseguire in modo efficiente il modello AI più avanzato di Google. È incluso anche il coprocessore Titan, per motivi di sicurezza.

Fortunatamente le cornici irregolari sono sparite

Google Pixel Fold è stato il primo telefono pieghevole dell’azienda. Le sue cornici superiore e inferiore erano notevolmente più spesse di quelle laterali. Ciò ha infastidito parecchie persone. Bene, non è più così. Pixel 9 Pro Fold è in linea con la concorrenza, le sue cornici sono uniformi. Stiamo parlando delle cornici sullo schermo principale, nel caso non l’avessi notato.

Più sottile è meglio

Il Pixel 9 Pro Fold è anche notevolmente più sottile del suo predecessore. Il Google Pixel Fold misurava 12,1 mm quando piegato e 5,8 mm quando aperto. Il Pixel 9 Pro Fold misura 10,5 mm quando piegato e 5,1 mm quando aperto. È una differenza notevole, soprattutto quando il dispositivo è piegato. Non è ancora in linea con alcuni concorrenti dalla Cina, ma comunque è fantastico.

Più leggero è meglio

Il nuovo pieghevole di Google è anche più leggero del suo predecessore. Pesa 257 grammi, rispetto ai 283 grammi del Pixel Fold. È una differenza enorme e qualcosa che si percepisce. Tuttavia, quando consideriamo quanto siano leggeri alcuni dei concorrenti, è difficile sfuggire alla sensazione che Google avrebbe potuto fare un lavoro ancora migliore qui.

7 anni di aggiornamenti

Proprio come i suoi fratelli, Pixel 9 Pro Fold riceverà 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, di sicurezza e Pixel Drop. La prassi dei 7 anni di aggiornamenti è qualcosa che Google ha iniziato l’anno scorso, con i telefoni Pixel 8.

Il potenziamento della fotocamera è al seguito

Con la serie Pixel 9, Google ha apportato una serie di miglioramenti alle fotocamere. L’azienda ha ricostruito l’intera pipeline HDR e ha anche migliorato Real Tone. Anche le prestazioni notturne sono state migliorate, mentre Magic Editor offre due nuove funzionalità. Auto Frame può ricomporre gli scatti per te, mentre Raimagine può reimmaginare intere foto tramite prompt se ne hai bisogno.

