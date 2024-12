OnePlus 12: tutto quello che devi sapere

OnePlus è in vetta alla classifica: OnePlus Open continua a essere uno dei migliori dispositivi pieghevoli a un anno dal lancio e il produttore sta facendo notevoli progressi nel settore dei tablet e dei dispositivi indossabili. Detto questo, OnePlus 12 è ancora il suo fiore all’occhiello e, sebbene i modelli precedenti non fossero all’altezza dei rivali di Google e Samsung, questa volta OnePlus ha finalmente centrato l’obiettivo di base.

OnePlus 12 ha un sacco di caratteristiche interessanti, ma è sempre stato così anche in passato. Mentre i telefoni precedenti avevano problemi con il software o avevano fotocamere che non erano all’altezza dei migliori telefoni Android , questa volta non è così: OnePlus 12 ha notevoli aggiornamenti, che gli consentono di sfidare Galaxy S24+ e Pixel 9 Pro XL con notevole facilità.

Ho recensito OnePlus 12 al momento del lancio e penso che questo sia il miglior telefono lanciato da OnePlus nei suoi 10 anni di storia. Avendo utilizzato tutti i dispositivi del produttore, so di cosa parlo quando si tratta di OnePlus.

Se vuoi scoprire tutto su OnePlus 12, sei nel posto giusto. Ovviamente, l’industria della telefonia non è mai inattiva e OnePlus 13 è ora disponibile in Cina, con un debutto globale a gennaio. Ho parlato di come non abbia senso aspettare OnePlus 13 : OnePlus 12 è ancora la scelta predefinita se hai bisogno del miglior telefono che OnePlus vende al momento e il dispositivo ha appena ricevuto l’ aggiornamento stabile Android 15 .

OnePlus 12: Design

OnePlus è passata a una nuova estetica di design con OnePlus 11, ed è tra i migliori design che il marchio abbia mai introdotto nella sua storia. La grande isola della fotocamera sul retro che si fonde perfettamente con la cornice centrale è progettata per far girare la testa, e il marchio ha fatto un ottimo lavoro nel portare un design simile anche su OnePlus 11R , focalizzato sull’India.

Sebbene OnePlus sia nota per cambiare il design dei suoi telefoni ogni anno, sta utilizzando un design simile con OnePlus 12. Detto questo, OnePlus 12 ha molti cambiamenti sottili: l’isola della fotocamera è notevolmente più grande, ora utilizza lo stesso colore del resto della parte posteriore e si ottengono anelli in acciaio che circondano i singoli moduli, facendoli risaltare. In breve, il telefono ha un aspetto fantastico e l’opzione di colore Flowy Emerald è quella da ottenere quest’anno.

Se preferisci qualcosa di più elegante, dovresti dare un’occhiata al modello Glacial White , che ha un design pulito e minimalista che mette in risalto il dispositivo.

OnePlus sta apportando molte altre modifiche al design: il cursore di avviso ora si trova a sinistra, la fotocamera selfie è al centro e ora c’è un blaster IR. Ciò che non è cambiato è la sensazione in mano e, anche se il dispositivo è più pesante, è comunque fantastico da tenere e usare.

OnePlus 12: Software

OnePlus 12 è stato lanciato con Android 14 pronto all’uso, per poi passare a OxygenOS 15 basato su Android 15 .

Sebbene la build iniziale di OxygenOS 15 fosse una versione beta, il produttore ha impiegato solo una settimana per lanciare la versione stabile a livello globale, il che è di per sé un grande risultato, soprattutto se si considera quanto siano stati pieni di bug gli ultimi due cicli beta.

Fortunatamente, OxygenOS 15 è stabile nell’uso quotidiano e non ho riscontrato alcun problema con il software. Ci sono molte cose che mi piacciono quando si tratta di nuove funzionalità, con una serie di utility di editing assistite dall’intelligenza artificiale che si aggiungono a un elenco esteso.

OnePlus 12: Fotocamere

Grazie alla partnership con Hasselblad, OnePlus è riuscita a ottenere notevoli miglioramenti sul fronte della fotocamera negli ultimi 18 mesi. Ciò è evidente quando si usa OnePlus 12, con il telefono in grado di scattare foto straordinarie in quasi tutte le situazioni.

Il cambiamento più grande è l’introduzione di un teleobiettivo da 64 MP che offre uno zoom ottico 3x. Ciò consente a OnePlus 12 di essere molto più versatile e anche la fotocamera principale da 50 MP ha un notevole aggiornamento. L’obiettivo grandangolare da 48 MP è in gran parte invariato, ma l’aggiunta di un obiettivo zoom e di un nuovo hardware per la fotocamera principale significa che OnePlus 12 è alla pari con i suoi diretti rivali in quest’area.