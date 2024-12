Google Pixel 9 Pro: tutto quello che devi sapere

AGGIORNAMENTO (6 dicembre 2024) : l’ultimo Pixel Feature Drop del 2024 è ora in distribuzione su Google Pixel 9 Pro. Ulteriori informazioni sono disponibili alla fine dell’articolo.

Google Pixel 9 Pro ha le stesse dimensioni di Pixel 9 , ma è potente quanto Pixel 9 Pro XL. Quindi la descrizione più accurata di questo telefono è che è il Pixel 9 Pro XL più piccolo , fondamentalmente. Condivide la stragrande maggioranza delle specifiche con il suo fratello “Pro XL”, questo è certo. Per coloro che desiderano uno smartphone piuttosto compatto e hanno comunque un’ammiraglia tra le mani, questo è il dispositivo che fa per voi.

Il Pixel 9 Pro non è esattamente piccolo, ma è compatto, soprattutto se paragonato al fratello maggiore. Il telefono ha molto da offrire nel complesso, anche se è più costoso del Pixel 9. In questo articolo parleremo di più del dispositivo e condivideremo un sacco di informazioni con voi. Speriamo di potervi aiutare a prendere una decisione di acquisto.

Specifiche di Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro include un display OLED da 6,3 pollici 2856 x 1280. Si tratta di uno “Smooth Display” e offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (1-120 Hz). Si tratta di un pannello LTPO, nel caso non fosse ovvio. Il display è piatto e ha un aspect ratio di 20:9. La sua luminosità massima è di 3.000 nit, è supportato l’HDR e il pannello è protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Il Google Tensor G4 alimenta questo smartphone. Google ha anche incluso un coprocessore Titan M2. Il telefono offre 16 GB di RAM e quattro opzioni di archiviazione, modelli da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. La disponibilità potrebbe variare in base alla regione, ovviamente.

Il telefono supporta la ricarica wireless

Una batteria da 4.700 mAh è inclusa all’interno. Il telefono supporta la ricarica cablata fino a 27 W e la ricarica wireless fino a 21 W. È disponibile anche la ricarica wireless inversa. Google afferma che puoi ottenere fino al 55% di carica in circa 30 minuti utilizzando il suo caricabatterie proprietario da 45 W. Nota che il caricabatterie non è incluso nella confezione di vendita al dettaglio, però. Android 14 è preinstallato sul telefono, non Android 15. Questo perché questo smartphone è stato lanciato in anticipo, a luglio anziché a ottobre. Android 15 è dietro l’angolo. A proposito di aggiornamenti, Google offre 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e Pixel Drop qui.

Ha tre fotocamere sul retro

Ci sono tre fotocamere sul retro del Pixel 9 Pro. Una fotocamera principale da 50 megapixel (apertura f/1.68, FoV 82 gradi, dimensione sensore 1/31 pollici, OIS, EIS) è supportata da un’unità ultrawide da 48 megapixel (apertura f/1.7, FoV 123 gradi, dimensione sensore 1/2.55 pollici). La terza fotocamera sul retro è una fotocamera teleobiettivo periscopica da 48 megapixel (apertura f/2.8, FoV 22 gradi, zoom ottico 5x, Super Res Zoom fino a 30x, dimensione sensore 1/2.55 pollici, OIS, EIS). Un’unità sulla parte anteriore è una fotocamera da 42 megapixel (apertura f/2.2, FoV 103 gradi).

Questo telefono supporta una configurazione dual SIM (nano SIM + eSIM) e ha una certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere. È incluso uno scanner per impronte digitali nel display, mentre è disponibile anche la scansione facciale. Gorilla Glass Victus 2 si trova sul retro del telefono, mentre sono inclusi altoparlanti stereo. Il telefono misura 152,8 x 72 x 8,5 mm, mentre pesa 199 grammi.

Google Tensor G4 è un miglioramento

Google Tensor G4 è un miglioramento rispetto a Tensor G3. Non è un grande miglioramento, a quanto pare, ma è comunque un miglioramento. Offre un avvio delle app più veloce del 17%, afferma l’azienda, e una navigazione web più veloce del 20%. È ottimizzato per eseguire in modo efficiente il modello AI più avanzato di Gogole. Vale anche la pena di dire che il coprocessore Titan M2 è qui, per motivi di sicurezza.

Le prestazioni della fotocamera dovrebbero essere migliori che mai

Questa volta Google ha rilasciato una serie di modifiche alle prestazioni della fotocamera. L’azienda ha ricostruito l’intera pipeline HDR, mentre dovremmo vedere anche dei bei miglioramenti con Real Tone. Anche Night Sight è stato potenziato e la nuova funzionalità “Aggiungimi” dovrebbe essere interessante. Il Magic Editor di Google sta ottenendo due nuove funzionalità, Auto Frame e Reimagine. La prima ricompone gli scatti per te, mentre la seconda usa dei prompt per reimmaginare l’intera foto, se vuoi.

7 anni di aggiornamenti software

Anche tu sarai ben coperto dagli aggiornamenti. Pixel 9 Pro riceverà aggiornamenti per 7 anni. Questo vale per gli aggiornamenti del sistema operativo, della sicurezza e di Pixel Drop. Google sta sostanzialmente continuando la pratica iniziata con la serie Pixel 8.

VIA