Apple utilizza i chip AI personalizzati di Amazon per i servizi di ricerca

Apple utilizza chip di intelligenza artificiale Inferentia e Graviton personalizzati di Amazon Web Services per i servizi di ricerca, ha affermato oggi Benoit Dupin, direttore di Apple per l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale, alla conferenza AWS re:Invent (tramite CNBC ).

Dupin ha affermato che i chip AI di Amazon sono “affidabili, definiti e in grado di servire i clienti [Apple] in tutto il mondo”. AWS e Amazon hanno una “forte relazione” e Apple ha in programma di testare se il chip Trainium2 di Amazon può essere utilizzato per la pre-formazione di Apple Intelligence e altri modelli AI. Amazon ha annunciato oggi opportunità di noleggio per il chip Trainium2 .

Apple ha utilizzato AWS per oltre 10 anni per Siri , Apple Maps e Apple Music . Con i chip Inferentia e Graviton di Amazon, Apple ha visto un guadagno di efficienza del 40 percento e con Trainium2, Dupin ha affermato che Apple si aspetta un miglioramento dell’efficienza fino al 50 percento con il pre-training.

Nvidia è leader di mercato per quanto riguarda le GPU per la formazione dell’intelligenza artificiale, ma aziende come Amazon puntano a competere con opzioni più economiche.

VIA