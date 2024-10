Gurman: i nuovi modelli di MacBook Pro, iMac e Mac Mini con chip M4 saranno lanciati “molto presto”

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple sta pianificando di lanciare i suoi primi Mac con la serie di chip M4 “molto presto” .

In un post sui social media di oggi, Gurman ha affermato che questi Mac includeranno specificamente i nuovi modelli di MacBook Pro, iMac e Mac mini. Continua ad aspettarsi che il prossimo Mac mini presenti un design “rinnovato”, in linea con il suo precedente reportage che affermava che il nuovo modello sarà quasi piccolo quanto un’Apple TV e otterrà due porte USB-C frontali .

Non si vocifera di grandi cambiamenti di design per i prossimi modelli di MacBook Pro e iMac, ma si prevede che il MacBook Pro da 14 pollici entry-level avrà una porta Thunderbolt in più rispetto al modello attuale, in base alle presunte fughe di notizie di inizio mese .

Non è del tutto chiaro se Apple ha intenzione di tenere un evento online questo mese, come il suo evento “Scary Fast” del 30 ottobre dell’anno scorso , o se i nuovi Mac saranno annunciati solo con comunicati stampa della Apple Newsroom come l’iPad mini 7. Se ci sarà un evento questo mese, Apple inviterà probabilmente i media a guardarlo online molto presto. Apple ha inviato gli inviti per l’evento del 30 ottobre dell’anno scorso il 24 ottobre, sei giorni prima.

Gurman ha detto che i nuovi Mac saranno accompagnati da “accessori USB-C”, ma questa formulazione è vaga. Il collaboratore di MacRumors Aaron Perris ha recentemente scoperto riferimenti di codice alle nuove versioni di Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard , e gli accessori probabilmente passeranno da Lightning a USB-C insieme al nuovo iMac. Nell’UE, una normativa che richiede USB-C come porta di ricarica comune entrerà in vigore più avanti quest’anno.

VIA