Qualcomm afferma che il nuovo SoC Snapdragon 8 Elite ha la “CPU mobile più veloce al mondo”

Qualcomm ha presentato oggi la piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, che presenta una CPU Oryon personalizzata di nuova generazione progettata da Qualcomm al posto dei chip semi-personalizzati basati su Kryo Arm dei precedenti SoC. Secondo Qualcomm, Snapdragon 8 Elite presenta la “CPU mobile più veloce al mondo”, superando persino il chip A18 Pro della serie iPhone 16 Pro .

La CPU Oryon è costruita su un processo a 3 nanometri, molto simile ai chip più recenti di Apple. Ha otto core in totale, inclusi due core prime e sei core performance, ed è in grado di raggiungere velocità di picco della CPU di 4,32 GHz. Qualcomm afferma inoltre di avere “la più grande cache condivisa del settore” per consentire “un recupero dati incredibilmente veloce”. C’è anche una nuova GPU “Adreno” e Qualcomm afferma di utilizzare una “rivoluzionaria architettura sliced” per prestazioni più veloci e ottimizzazioni della durata della batteria.

Qualcomm ha progettato il chip pensando all’intelligenza artificiale generativa e include un Qualcomm AI Engine con Multimodal Gen AI che, secondo Qualcomm, è in grado di comprendere meglio voce, testo e immagini, visualizzando il mondo attraverso la fotocamera di uno smartphone per facilitare le attività.

Rispetto ai chip Qualcomm della generazione precedente, lo Snapdragon 8 Elite offre prestazioni della CPU più veloci del 45% e un’efficienza energetica migliore del 44%.

Il chip integra il modem Qualcomm Snapdragon X80 5G con supporto Wi-Fi 7 e 5G. Sarà utilizzato nei dispositivi basati su Android di aziende come Google, Samsung, OnePlus, Xiaomi e altre.

VIA