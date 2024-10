Il layout dei componenti trapelato di Snapdragon 8 Elite conferma i dettagli chiave

Il prossimo chip mobile di punta di Qualcomm è dietro l’angolo. L’azienda lo presenterà ufficialmente questo mese durante lo Snapdragon Summit 2024 alle Hawaii. Un poster della serie Xiaomi 15 ha confermato il rebranding del precedentemente noto Snapdragon 8 Gen 4 come Snapdragon 8 Elite . Ora un nuovo rapporto rivela il layout dei componenti dello Snapdragon 8 Elite, confermando alcuni dettagli chiave.

Secondo precedenti fughe di notizie, lo Snapdragon 8 Elite sarà disponibile nelle versioni 4G/5G (SM8750) e solo WiFi (SM8750P). Quest’ultima sarebbe rivolta a dispositivi di punta senza connettività cellulare, come i tablet. Il layout dei componenti del chip trapelato sembra corrispondere a SM8750, in quanto è presente il modem 5G. Questo modem supporterebbe le bande mmWave 5G e sub-6GHz.

Supporto RAM LPDDRX5 e UFS 4.0 per Snapdragon 8 Elite

Il rapporto afferma che il SoC supporterà la RAM LPDDRX5, proprio come lo Snapdragon 8 Gen 3. I rapporti precedenti suggerivano che avrebbe supportato la RAM LPDDR6, ma sembra che alla fine non sarà così. In ogni caso, la RAM LPDDRX5 è già piuttosto veloce e non sono ancora trapelati dispositivi di punta LPDDR6. Per quanto riguarda l’archiviazione interna, il chip supporterà UFS 4.0 (velocità di lettura e scrittura fino a 4500 MB/s e 4000 MB/s, rispettivamente).

Il layout dei componenti Snapdragon 8 Elite mostra che supporterà display con una risoluzione fino a 3840 x 2560 (4K) a una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Detto questo, è abbastanza possibile che non vedremo un dispositivo mobile che vanta una tale risoluzione. Anche i telefoni di punta Sony Xperia che hanno fatto ricorso alla risoluzione 4K hanno cambiato il loro focus. Tuttavia, potremmo vedere tablet premium con display 4K.

I core Oryon porteranno notevoli miglioramenti

Snapdragon 8 Elite segnerà una pietra miliare tecnologica per Qualcomm. L’azienda tornerà a implementare core personalizzati al posto dei core ARM vanilla. L’azienda porterà i core Oryon dai suoi chip Snapdragon X per laptop ARM ai telefoni. È interessante notare che il layout dei componenti trapelato chiama i core del chip “Kryo Gold” e “Kryo Silver”. “Kryo” è il vecchio nome dei core personalizzati di Qualcomm. “Gold” e “Silver” si riferiscono rispettivamente ai super core e ai core ad alte prestazioni.

In ogni caso, i core Oryon apporteranno notevoli miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica. I test del OnePlus 13 con Snapdragon 8 Elite su Geekbench hanno prodotto punteggi di 3.236 e 10.049 rispettivamente nei test single-core e multi-core. Anche il Galaxy S25 Ultra ha superato gli stessi test, ottenendo un punteggio di poco inferiore a 9k punti nei test multi-core. La CPU del SoC avrebbe 2x super core fino a 4,32 GHz e 6x core ad alte prestazioni a 3,53 GHz.

Aumento significativo dei prezzi

Il prezzo del chip, tuttavia, rifletterà i suoi guadagni in termini di prestazioni. Il tipster Ice Universe ha affermato che lo Snapdragon 8 Elite costerà circa $ 240 per unità. Per fare un paragone, l’attuale Snapdragon 8 Gen 3 costa circa $ 190. Quindi, i produttori dovranno manovrare entro i loro margini per decidere quale strategia commerciale adottare. Potresti vedere un aumento di prezzo su alcuni nuovi flagship mobili.

