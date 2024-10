Google ha ricevuto l’ordine di supportare App Store alternativi e metodi di pagamento nel Play Store

Epic Games ha costretto con successo Google a cambiare il suo modello di business del Play Store in seguito alla conclusione di una causa antitrust del 2020. Un giudice statunitense ha deciso oggi che il Google Play Store ha un monopolio illegale e a Google è stato ordinato di apportare molteplici modifiche di conseguenza, riporta Reuters .

Google dovrà consentire agli utenti Android di scaricare app store concorrenti come l’Epic Games Store da Google Play, inoltre dovrà consentire agli app store di terze parti di distribuire le app di Google Play, a meno che gli sviluppatori non scelgano di non fornire le proprie app tramite gli app store alternativi.

Inoltre, Google non potrà più richiedere agli sviluppatori di utilizzare la fatturazione Google Pay per le app vendute tramite Google Play Store, il che significa che gli sviluppatori di app potranno offrire metodi di pagamento alternativi che non garantiscono a Google una percentuale sulle vendite delle app.

Gli sviluppatori potranno anche collegare opzioni di installazione alternative nelle loro app e potranno far sapere ai clienti altri modi per effettuare acquisti. A Google è vietato offrire ai gestori e ai produttori di dispositivi un incentivo finanziario per preinstallare il Play Store e non è in grado di offrire agli sviluppatori denaro per lanciare le loro app esclusivamente sul Play Store.

Google può tuttavia addebitare una commissione per le “misure ragionevoli” implementate per preservare la sicurezza degli utenti in relazione alle app e agli app store scaricati tramite Google Play.

‌Epic Games‌ ha citato in giudizio Google insieme ad Apple nel 2020, ma la causa ‌Epic Games‌ contro Google è andata diversamente dalla causa ‌Epic Games‌ contro Apple. Mentre Apple ha vinto e non è stata dichiarata monopolista, Google ha perso contro ‌Epic Games‌. Verso la fine dell’anno scorso, una giuria di nove membri si è pronunciata a favore di Epic Games e ha affermato che Google aveva abusato del suo potere addebitando agli sviluppatori tariffe irragionevoli e gestendo un monopolio dell’app store. Mentre Google ha affermato che le modifiche al Play Store sarebbero state un problema a causa del tempo e del denaro richiesti, il giudice che supervisionava il caso non si è lasciato influenzare.

Google deve mantenere queste modifiche in vigore per tre anni, a partire dal 1° novembre 2024. In un post sul blog, Google ha confermato che intende presentare ricorso contro il verdetto di ‌Epic Games‌ e che intende chiedere alla corte di sospendere la sentenza fino alla conclusione dell’appello. Gogole ritiene che le modifiche proposte metterebbero a rischio la privacy e la sicurezza dei consumatori, renderebbero più difficile per gli sviluppatori promuovere le proprie app e ridurrebbero la concorrenza sui dispositivi.

Google afferma che, sebbene i cambiamenti soddisferanno ‌Epic Games‌, le conseguenze indesiderate “danneggeranno i consumatori americani, gli sviluppatori e i produttori di dispositivi”. Il post sul blog di Google spiega ulteriormente i motivi per cui farà appello.

Google sta anche affrontando un’altra causa contro Epic Games, intentata la scorsa settimana . Epic Games ha accusato Google e Samsung di aver collaborato per impedire il sideload sui dispositivi Galaxy tramite la funzione di sicurezza Auto Blocker, sebbene il CEO di Epic Games Tim Sweeney abbia confermato che al momento non ci sono prove che le due società abbiano collaborato per limitare il sideload sugli smartphone Samsung.

