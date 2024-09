Google si affiderà alla fabbrica a 2 nm di TSMC per il chipset Tensor G6

Google potrebbe continuare a fare affidamento su TSMC e utilizzare il suo processo di fabbricazione a 2 nm per il suo chipset Tensor G6. Le fonderie dell’azienda taiwanese sono pronte a produrre in serie il Google Tensor G5.

Google sfrutterà la piattaforma di produzione a 2 nm di TSMC per il SoC Tensor G6

Google ha lanciato la serie Pixel 9 di smartphone Android di punta qualche giorno fa. La gamma include Pixel 9 , Pixel 9 Pro , Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold . Il Google Tensor G4 SoC (System on a Chip) alimenta tutti questi dispositivi.

La prossima generazione di smartphone Pixel avrà il chipset Tensor G5. Google avrebbe stretto una partnership con la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC per questo SoC.

Diversi report hanno suggerito che Google ha reciso i legami con Samsung Foundry e ha spostato la produzione del Tensor G5 a TSMC. Un nuovo report afferma che Google continuerà a fare affidamento su TSMC anche per il Tensor G6.

“Se Google collabora con TSMC, potrebbe volerci molto tempo prima che tornino a Samsung per la produzione. Migliorare i tassi di rendimento per dimostrare le prestazioni del prodotto è la migliore linea d’azione”, ha riferito Business Korea ,

Il guadagno di TSMC è una perdita per Samsung?

Inizialmente Google si è affidata a Samsung per la produzione del chipset Tensor. Tuttavia, Samsung Foundry ha avuto difficoltà con la resa. Alcuni esperti hanno suggerito che Samsung sta avendo difficoltà con la bassa resa nella sua produzione di chip da 3 nm, che potrebbe essere bassa fino al 20%.

A quanto si dice, Google ha progettato il Tensor G5 da zero. L’azienda potrebbe aver ottimizzato il chipset per essere prodotto da TSMC.

Si prevede che TSMC produrrà il Tensor G5 sul suo nodo di processo a 3 nm di seconda generazione (N3E). L’azienda ha già perfezionato la sua ultima tecnologia avanzata di produzione di chip per la prossima serie di iPhone 17, che sarà a 2 nm. TSMC potrebbe iniziare a spostare la produzione di alcuni chip entro la fine dell’anno prossimo.

In parole povere, Samsung sembra aver perso il business di Google. L’azienda ha lasciato intendere di lavorare per migliorare la sua resa produttiva, ma ci vorrà sicuramente del tempo per migliorare le rese.

Per inciso, l’ esperienza di Google Pixel non dipende dalle velocità di clock più elevate. Gli acquirenti acquistano uno smartphone Pixel per il suo sistema operativo Android pulito e le funzionalità innovative di Google. Quindi, sarebbe interessante vedere quanto bene funzionano i chip da 2 nm di TSMC nei prossimi dispositivi Pixel.

VIA