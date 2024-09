L’iPhone 16 Pro Max ha una sporgenza della fotocamera molto più spessa del Galaxy S25 Ultra

Sembra che l’Apple iPhone 16 Pro Max abbia una sporgenza della fotocamera posteriore molto più spessa rispetto al prossimo Samsung Galaxy S25 Ultra. Questa chicca è stata rivelata da uno dei più accurati informatori in circolazione, Ice Universe.

Il modello di punta di Apple ha una sporgenza della fotocamera molto più spessa di quella del Galaxy S25 Ultra

Ha condiviso queste informazioni tramite X, condividendo anche lo spessore esatto. La configurazione della fotocamera dell’iPhone 16 Pro Max sul retro sporge di 4,3 mm. Quella del Galaxy S25 Ultra sarà molto più sottile, 2,4 mm .

Si noti che l’iPhone 16 Pro Max ha un’isola generale per la fotocamera sul retro, da cui sporgono le lenti. Sul Galaxy S25 Ultra , le lenti sporgeranno direttamente dalla piastra posteriore del telefono.

Il prossimo flagship di Samsung è stato al centro dell’attenzione ultimamente. Abbiamo svelato in esclusiva il design del telefono abbastanza di recente . In seguito, Ice Universe ha condiviso diversi dettagli sul dispositivo.

Il prossimo modello “Ultra” sarà questa volta notevolmente più leggero

Il Galaxy S25 Ultra sarà notevolmente più leggero del suo predecessore , a quanto pare. Ice Universe afferma che peserà solo 219 grammi, rispetto ai 233 grammi del Galaxy S24 Ultra.

Si prevede che il telefono arriverà con un solo cambio di fotocamera, per quanto riguarda le fotocamere posteriori. Solo la fotocamera ultrawide vedrà un urto hardware , tutte le altre fotocamere rimarranno le stesse.

Questo smartphone dovrebbe arrivare nel primo trimestre del prossimo anno. Arriverà insieme al Galaxy S25 e al Galaxy S25+. Se dovessimo fare delle ipotesi, diremmo che tutti e tre i telefoni arriveranno a gennaio.

A proposito, abbiamo anche recentemente svelato il design del Galaxy S25 , nel caso in cui foste interessati. Il più piccolo telefono della serie Galaxy S25 varrà sicuramente la pena di essere preso in considerazione in base a tutto ciò che sappiamo finora. Sarà un dispositivo compatto e avvincente.

