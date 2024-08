Confronti tra telefoni: Google Pixel 9 Pro Fold e Google Pixel Fold

Google ha da offrire un nuovo pieghevole, quello di seconda generazione. Questo è notevolmente diverso dal Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda. Non solo è più potente, ma Google ha cambiato parecchio il design, comprese le proporzioni del dispositivo. Sembra completamente diverso da usare. Confronteremo i due smartphone in questo articolo, Google Pixel 9 Pro Fold vs Google Pixel Fold .

Pixel 9 Pro Fold potrebbe essere il nuovo brillante pieghevole di Google, ma molte persone credono ancora che esistano offerte pieghevoli migliori là fuori. A questo punto non abbiamo testato completamente il Pixel 9 Pro Fold, ma la nostra recensione è prossima. Abbiamo già molte informazioni sul dispositivo, quindi vediamo come si confronta con il suo predecessore. Elencheremo innanzitutto le specifiche di entrambi gli smartphone e poi procederemo a confrontarli in una serie di categorie.

Specifiche

Rispettivamente Google Pixel 9 Pro Fold e Google Pixel Fold

– Dimensioni dello schermo (principale) :

display OLED LTPO pieghevole da 8 pollici (120 Hz, HDR10+, 2.700 nit)

Display OLED pieghevole da 7,6 pollici (120 Hz, HDR10+, 1.450 nit)

– Dimensioni dello schermo (copertura) :

OLED da 6,3 pollici (120 Hz, 2.700 nit)

OLED da 5,8 pollici (120 Hz)

– Risoluzione display (principale) :

2076 x 2152

1840 x 2208

– Risoluzione display (copertura) :

2424 x 1080

2092 x 1080

– SoC :

Google Tensor G4

Google Tensor G2

– RAM :

16 GB ( LPDDR5X)

12 GB (LPDDR5)

– Memoria :

256 GB/512 GB (UFS 3.1)

– Fotocamere posteriori :

48 MP (wide, apertura f/1.7, OIS), 10,8 MP (ultrawide, FoV a 127 gradi), 10,5 MP (teleobiettivo, ottico 5x zoom, OIS)

48MP (wide, apertura f/1.7, OIS), 10,8MP (ultrawide, FoV a 121 gradi), 10,8MP (teleobiettivo, zoom ottico 5x, OIS)

– Fotocamere anteriori :

10MP (display principale, f/2.2 apertura), 10 MP (display cover, apertura f/2.2)

8 MP (display principale, apertura f/2.0), 9,5 MP (display cover, apertura f/2.2)

– Batteria :

4.650 mAh

4.805 mAh

– Ricarica :

21 W cablata, 7,5 W wireless (senza caricatore)

– Dimensioni (aperto) :

155,2 x 150,2 x 5,1 mm

153,4 x 143,1 x 5,8 mm

– Dimensioni (piegato) :

155,2 x 77,1 x 10,5 mm

139,7 x 79,5 x 12,1 mm

– Peso :

257 grammi

283 grammi

– Connettività :

5G, LTE, NFC, Wi-Fi, USB Type-C, Bluetooth 5.3/5.2

– Sicurezza :

scanner di impronte digitali laterale

– Sistema operativo :

Android 14

Android 13 (aggiornabile)

Google Pixel 9 Pro Fold contro Google Pixel Fold: design

Entrambi questi smartphone sono realizzati in metallo e vetro. Il fatto è che hanno proporzioni completamente diverse. Pixel 9 Pro Fold è più alto e più stretto. Il Pixel Fold è notevolmente più corto e più largo. Tutto ciò vale sia per le forme piegate che per quelle spiegate. Il modello di prima generazione è anche notevolmente più pesante con 283 grammi, rispetto ai 257 grammi del Pixel 9 Pro Fold. Oltre a tutto ciò, Pixel 9 Pro Fold è anche notevolmente più sottile.

Entrambi gli smartphone hanno un foro per la fotocamera con display centrato sui display della cover. Anche Pixel 9 Pro Fold ne ha uno sul display principale, mentre Pixel Fold ne nasconde uno nelle cornici. Le cornici attorno ai display principali sono più sottili su Pixel 9 Pro Fold. Sono anche uniformi, a differenza di quelli del Pixel Fold. Questi due smartphones sono entrambi piuttosto scivolosi e si sentono completamente diversi in mano.

Entrambi hanno dei rilievi della fotocamera sul retro piuttosto notevoli, mentre le loro forme sono leggermente diverse. Lo stesso vale per i loro design. Entrambi questi smartphone sono certificati IPX8, il che significa che sono resistenti all’acqua. Entrambi gli smartphone sembrano pezzi di tecnologia premium in mano. Il Pixel 9 Pro Fold sembra più raffinato. Un altro dettaglio degno di nota è che Pixel 9 Pro Fold presenta una piega del display meno evidente, ma non al livello di alcune offerte cinesi.

Google Pixel 9 Pro Fold vs Google Pixel Fold: display

Google Pixel 9 Pro Fold include un display principale OLED LTPO pieghevole da 8 pollici con risoluzione 2076 x 2152. Questo pannello ha una frequenza di aggiornamento adattiva, che va da 1 a 120Hz. Supporta contenuti HDR e la sua luminosità arriva fino a 2.700 nit. Il rapporto schermo-corpo è di circa l’89%. Il display sulla cover misura 6,3 pollici ed è un pannello OLED. Ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporta i contenuti HDR. La risoluzione qui è 2424 x 1080 e le proporzioni del display sono 20:9. Questo pannello è protetto dal Gorilla Glass Victus 2. La luminosità massima è di 2.700 nit.

Il Google Pixel Fold, invece, ha un display OLED da 7,6 pollici con risoluzione 1840 x 2208. Questo pannello ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporta contenuti HDR. La sua luminosità di picco è di 1.450 nit, mentre il rapporto schermo-corpo è di circa l’83%. La risoluzione qui è 1840 x 2208. Il display della cover misura 5,8 pollici e offre una risoluzione di 2092 x 1080. Questo è un pannello OLED e ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il contenuto HDR è supportato, mentre il Gorilla Glass Victus protegge questo display. Il rapporto schermo-corpo è 17,4:9, mentre la luminosità massima è di 1.550 nit.

Tutti e quattro i display sono buoni, ma Pixel 9 Pro Fold ha il vantaggio, in diversi modi. I display di Pixel 9 Pro Fold sono più luminosi e il display principale presenta una piega meno evidente rispetto al pannello principale di Pixel Fold. Tutti e quattro i display sono abbastanza vividi e offrono buoni angoli di visione. Inoltre, la risposta al tocco è buona su tutti, mentre i neri sono profondi.

Google Pixel 9 Pro Fold vs Google Pixel Fold: prestazioni

Il nuovissimo pieghevole di Google è alimentato dal processore Google Tensor G4, un chip da 4 nm. Questo telefono offre 16 GB di RAM, anche se non siamo sicuri che si tratti di RAM LPDDR5X o LPDDR5. Altri telefoni Pixel 9 includono LPDDR5X, quindi si spera che lo faccia anche questo. È in uso anche la memoria flash UFS 3.1. Il Pixel Fold, d’altro canto, è alimentato dal chip Tensor G2, che è un processore da 5 nm. Questo smartphone include 12 GB di RAM LPDDR5 e memoria flash UFS 3.1.

Ora, il chip Tensor G4 non è molto più potente del Tensor G2. Il Tensor G5 del prossimo anno dovrebbe essere un enorme successo e prodotto da TSMC: tuttavia, il Tensor G4 apporta un miglioramento delle prestazioni e, soprattutto, un modem molto migliore. Ciò dovrebbe aiutare sia con la potenza del segnale che con la durata della batteria. Per quanto riguarda le prestazioni generali, entrambi gli smartphones fanno un ottimo lavoro.

Abbiamo notato che sono entrambi scattanti quando si tratta di aprire app e utilizzare in generale lo smartphone. Pixel 9 Pro Fold ha però un vantaggio: abbiamo notato che a volte apre le app un po’ più velocemente. Sono entrambi utili per il multitasking e lo stesso vale per il consumo multimediale, la navigazione, la messaggistica e così via. Fanno un ottimo lavoro su questi fronti. Dove nessuno dei due telefoni brilla è sotto carichi molto pesanti. Sebbene possano giocare a giochi impegnativi, non è la migliore esperienza. Quindi, se sei un giocatore, potresti voler cercare altrove, i chip Tensor G3 e G4 non sono fatti per i giochi.

Google Pixel 9 Pro Fold vs Google Pixel Fold: batteria

All’interno Pixel 9 Pro Fold è dotato di una batteria da 4.650 mAh. Pixel Fold viene fornito con una batteria da 4.821 mAh. Quindi il nuovo telefono ha una batteria più piccola nonostante abbia display più grandi. Non è esattamente la mossa migliore fatta da Google, ma il gioco è fatto. Non siamo stati in grado di testare completamente la durata della batteria di Pixel 9 Pro Fold, ma Pixel Fold si è comportato bene a questo riguardo.

Esistono dispositivi pieghevoli che offrono pacchi batteria molto più grandi rispetto al Pixel 9 Pro Fold e hanno dimensioni del display simili. Quindi questo ci preoccupa un po’ per quanto riguarda la durata della batteria. La longevità dipenderà ovviamente anche in larga misura da quanto utilizzi il display principale. Se non lo usi molto, la durata della batteria sarà notevolmente migliore. Questo è solo un pezzo del puzzle, però. Torna presto, perché la nostra recensione è in arrivo.

Per quanto riguarda la ricarica, Pixel 9 Pro Fold supporta la ricarica cablata da 21 W e quella wireless da 7,5 W. Lo stesso vale in realtà per Pixel Fold. Google non ha migliorato la ricarica sul nuovo telefono. L’azienda consiglia inoltre di utilizzare il proprio caricabatterie da 45 W per caricare questi dispositivi. Ciò non è necessario, tuttavia, poiché sono supportati sia i protocolli PD3.0 che PPS, quindi puoi utilizzare facilmente un caricabatterie compatibile di terze parti.

Google Pixel 9 Pro Fold vs Google Pixel Fold: fotocamere

Entrambi questi smartphone hanno cinque fotocamere, tre delle quali sul retro. Google non ha apportato modifiche degne di nota alle fotocamere del Pixel 9 Pro Fold, alcune di esse infatti sono identiche a quelle del Pixel Fold. La fotocamera principale da 48 megapixel (apertura f/1.7, dimensione pixel 0,8um, doppio pixel PDAF, OIS) è la stessa su entrambi gli smartphone. Lo stesso vale per un teleobiettivo da 10,8 megapixel (apertura f/3.1, obiettivo da 112 mm, PDAF doppio pixel, OIS, zoom ottico 5x).

Le fotocamere ultrawide sul retro sembrano essere leggermente diverse, ma solo leggermente. Sul retro di Pixel 9 Pro Fold si trova un’unità da 10,5 megapixel (apertura f/2.2, FoV a 127 gradi, sensore fotocamera da 1/3,4 pollici). Sul Pixel Fold troverai un’unità ultrawide da 10,8 megapixel (apertura f/2.2, FoV a 121 gradi, sensore da 1/3,0 pollici, dimensione pixel di 1,25 um). Anche le unità frontali sono abbastanza simili. Pixel 9 Pro Fold ha due unità da 10 megapixel, che sono le stesse. Pixel Fold, invece, include fotocamere da 8 e 9,5 megapixel.

Abbiamo scattato alcune foto con Pixel 9 Pro Fold, ma non siamo ancora pronti a trarre conclusioni. No, le prestazioni della fotocamera non sembrano essere buone come quelle offerte dagli altri telefoni Pixel 9, ma c’era da aspettarselo. In effetti, le immagini sembrano essere abbastanza simili a ciò che offre Pixel Fold. Otterrai comunque immagini contrastanti con colori che risaltano, ma la qualità non è al livello della serie Pixel 9. Considerando la qualità della fotocamera del pieghevole a libro, questo è abbastanza buono.

Audio

Troverai altoparlanti stereo su entrambi questi smartphone. Ci riserviamo il giudizio per la recensione completa di Pixel 9 Pro Fold, ma il risultato non sembra essere poi così diverso da Pixel Fold, in base alle impressioni iniziali.

Nessuno dei due telefoni include un jack audio. Puoi sempre collegare le tue cuffie cablate alle porte Type-C, se lo desideri. In alternativa, questi due smartphone dispongono del supporto Bluetooth 5.3 e 5.2.

