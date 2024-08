La gamma iPhone 16 introduce un’ondata di miglioramenti alla fotocamera

La gamma iPhone 16 presenterà un numero significativo di nuove funzionalità e funzionalità della fotocamera, riferisce AppleInsider .

Si dice che entrambi i modelli ‌iPhone 16‌ e iPhone 16 Pro miglioreranno le funzioni di fotografia e videografia dell’iPhone , incluso hardware aggiornato come il sensore da 48 megapixel sulla fotocamera ultra grandangolare dei modelli Pro e software come la fotografia macro per i modelli standard e un formato immagine completamente nuovo. Ribadendo alcune voci precedenti, il rapporto afferma che:

La fotocamera principale dell’‌iPhone 16‌ rimarrà la stessa di quella dell’iPhone 15 con un sensore da 48 megapixel e apertura f/1.6, ed è improbabile che vengano apportate modifiche all’unità nelle generazioni successive fino al 2026.

La fotocamera ultra grandangolare dell’‌iPhone 16‌ otterrà un’apertura f/2.2, rispetto all’apertura f/2.4 della generazione precedente, per migliorare le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus potrebbero supportare per la prima volta la fotografia macro. La funzionalità è attualmente esclusiva per i modelli Pro.

‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max continueranno a disporre di una fotocamera principale da 48 megapixel con apertura f/1.78.

L’‌iPhone 16 Pro‌ otterrà il teleobiettivo con tetraprisma 5x introdotto su iPhone 15 Pro Max lo scorso anno, sostituendo l’attuale teleobiettivo 3x.

‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max saranno dotati di una fotocamera ultra grandangolare aggiornata con un sensore da 48 megapixel, con la stessa funzionalità di pixel binning della fotocamera principale. Avrà un’apertura f/2.2, rispetto a f/2.4, per prestazioni significativamente migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e supporterà la fotografia ProRaw da 48 megapixel.

Apple introdurrà un nuovo formato immagine chiamato “JPEG-XL”, che si affianca a HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw e ProRAW Max.

‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max supporteranno video 3K a 120 fotogrammi al secondo con Dolby Vision.

Su tutti e quattro i modelli verrà introdotto un nuovo pulsante capacitivo “Cattura”, progettato per essere utilizzato esclusivamente dalle app della fotocamera. Apparentemente gli utenti saranno in grado di selezionare quale app della fotocamera aprire il pulsante, comprese quelle di terze parti.

Il pulsante Acquisisci offre una mezza pressione sensibile alla forza legata a un’API per sviluppatori che potrebbe, ad esempio, bloccare l’esposizione e la messa a fuoco, prima di premere completamente il pulsante per scattare una foto.

Anche lo scorrimento lungo il pulsante capacitivo eseguirà azioni diverse. Questo gesto promuoverà un’API per sviluppatori.

La linea ‌iPhone 16‌ dovrebbe essere annunciata nel giro di poche settimane. Si prevede che i modelli Pro presenteranno dimensioni del display più grandi e un chip più veloce, mentre i modelli standard offriranno il pulsante Azione e un array di fotocamere posteriori ridisegnato. Consulta la nostra carrellata completa per ulteriori informazioni.

