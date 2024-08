Apple dovrebbe debuttare con iPhone 16, Apple Watch 10 e AirPods 4 il 10 settembre

Secondo Mark Gurman di Bloomberg , Apple prevede di organizzare un evento per presentare i modelli iPhone 16 , i modelli Apple Watch di prossima generazione e i nuovi AirPods martedì 10 settembre.

Dopo la presentazione del 10 settembre, i dispositivi verranno lanciati venerdì 20 settembre. Con questa sequenza temporale, possiamo aspettarci che nuovi software come iOS 18 e macOS Sequoia escano qualche giorno prima del lancio dell’hardware del 20 settembre.

Apple non ha ancora annunciato ufficialmente la data dell’evento di settembre, Gurman cita invece fonti vicine ai piani di Apple. Si prevede che Apple invierà inviti ai media già la prossima settimana.

I modelli ‌iPhone 16‌ includeranno chip A18 più potenti che funzionano con Apple Intelligence e si prevede che l’intera gamma ‌iPhone 16‌ supporterà il nuovo aggiornamento ‌iOS 18‌. Apple prevede di rendere leggermente più grande il display di iPhone 16 Pro e Pro Max e tutti e quattro i modelli avranno un nuovo pulsante di acquisizione per scattare foto.

I modelli standard di ‌iPhone 16‌ adotteranno per la prima volta il pulsante di azione e sulla linea ‌iPhone 16 Pro‌ è disponibile una fotocamera ultra grandangolare migliorata da 48 megapixel.

Per quanto riguarda i modelli di Apple Watch, ci aspettiamo un Apple Watch Series 10, una nuova versione dell’Apple Watch SE e un Apple Watch Ultra aggiornato. Sono in corso modifiche al design per l’Apple Watch standard, con Apple pronta a introdurre un design più sottile e display più grandi.

Stanno arrivando anche gli AirPods 4 , con Apple che prevede di far debuttare due modelli per la prima volta. Il modello di fascia bassa sarà simile agli attuali AirPods, mentre la versione di fascia alta includerà la cancellazione attiva del rumore.

Per ulteriori informazioni sui prossimi prodotti Apple, abbiamo dedicato riepiloghi a iPhone 16 , iPhone 16 Pro , AirPods 4 e Apple Watch .

VIA