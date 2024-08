L’aggiornamento Android 15 Beta 4.2 è ora disponibile per due modelli Pixel 9

Google ha aggiunto gli smartphone Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL lanciati di recente al programma Android 15 Beta 4.2 . I due nuovi telefoni Pixel hanno appena iniziato la spedizione agli acquirenti. Avviano Android 14 immediatamente, la prima volta che un dispositivo Pixel appena lanciato viene fornito con una vecchia iterazione Android. Tuttavia, riceverai l’ultima versione di Android non appena lo accendi e ti iscrivi al programma Android 15 Beta.

Pixel 9 viene fornito con Android 14, ma riceverai Android 15 Beta 4.2 subito dopo averlo estratto dalla confezione

Google ha aggiunto Pixel 9 e 9 Pro XL ad Android 15 Beta 4.2 il 22 agosto . La società aveva originariamente lanciato l’aggiornamento beta 4.2 all’inizio di questo mese. È stato reso disponibile per i principali prodotti precedenti della serie Pixel, oltre a tutti gli altri dispositivi supportati. L’ultima versione è arrivata come ultimo aggiornamento beta alla nuova iterazione Android. A parte alcune correzioni di bug, le ultime funzionalità di sicurezza Android e prestazioni stabili della fotocamera, il nuovo aggiornamento non porta nulla di importante.

Presto, possiamo aspettarci che Google lanci l’aggiornamento stabile Android 15 su tutti i dispositivi idonei nei prossimi giorni. Potrebbe accadere alla fine di questo mese o a settembre. Ci sono anche speculazioni secondo cui l’ultimo aggiornamento stabile di Android 15 non sarà disponibile prima di ottobre, possiamo solo aspettare e guardare.

Google non ha ancora aggiunto Pixel 9 Pro e 9 Pro Fold al programma beta di Android 15. Tuttavia, probabilmente riceveranno l’aggiornamento Android 15 Beta 4.2 non appena inizieranno le spedizioni a settembre.

I preordini di Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL sono ora in spedizione

Google ha iniziato a ricevere preordini per due dei nuovi telefoni Pixel 9, inclusi Pixel 9 e 9 Pro XL la scorsa settimana. L’azienda ha iniziato a spedire le unità a coloro che hanno preordinato in precedenza i nuovi flagship. Ora, le varianti Pixel 9 e 9 Pro XL sono disponibili tramite vendite aperte.

