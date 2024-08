Sembra che il chip Tensor G4 del Pixel 9 è un aggiornamento minore

La prossima serie Pixel 9 di Google includerà una serie di aggiornamenti sia nel reparto hardware che in quello delle funzionalità, ma ciò non include necessariamente il chip Tensor G4. Non nel modo in cui alcune persone potrebbero pensare o sperare.

Una cosa è sostanzialmente certa. La serie Pixel 9 utilizzerà il chip Tensor G4. Ma a quanto pare non sarà un gran miglioramento. Una nuova fuga di notizie suggerisce che il Tensor G4 sarà più un aggiornamento minore e non fornirà notevoli aumenti di prestazioni rispetto al Tensor G3. Sebbene sia troppo presto per esprimere giudizi reali finché i dispositivi non saranno stati utilizzati e testati, ciò non suscita esattamente entusiasmo.

Se il chip è davvero solo un aggiornamento minore, allora sembra ben lontano dal termine “rivoluzionario” che Google ha utilizzato nel suo materiale promozionale trapelato il 25 luglio . Ciò non significa che il nuovo Tensor G4 non offrirà prestazioni migliori. È un aggiornamento quindi le prestazioni dovrebbero essere migliori. Quanto sarà migliore ciò che probabilmente sarà in discussione ora finché le persone non potranno mettere le mani sul nuovo telefono.

Il chip Pixel 9 Tensor G4 utilizzerà una nuova disposizione della corteccia ARM

Il nuovo chip Tensor G4 di Google potrebbe deludere o meno gli appassionati delle prestazioni. Ecco cosa si vocifera finora in base alla nuova fuga di notizie. Il Tensor G4 utilizza una nuova disposizione core Cortex che include Cortex-A520, Cortex-A720 e Cortex-X4. Si tratta di un leggero passo avanti rispetto alla configurazione Cortex-A510, Cortex-A715 e Cortex-X3 di Pixel 8.

La fuga di notizie, che proviene da Android Authority (avvistata da Android Central ), afferma che la velocità di clock sarà più elevata ma non di molto. Da notare che ciò potrebbe influire sulle prestazioni multi-core a causa della disposizione che prevede un core totale in meno rispetto al chip dei telefoni della serie Pixel 8.

Il Tensor G4 utilizza la stessa GPU

Sebbene la configurazione di base utilizzi nuovi modelli core, la GPU apparentemente rimarrà la stessa. Utilizzerà la GPU Mali-G715 con una velocità di clock leggermente superiore di 940 MHz. Ciò dovrebbe comunque comportare prestazioni di rendering grafico migliori, ma potrebbe essere solo leggermente migliore. Pixel 8 di Google non è pessimo nel rendering della grafica nei giochi o in qualsiasi altra app. Tuttavia, non era nemmeno esattamente alla pari con le ammiraglie più potenti del settore.

Il tempo dirà se il Tensor G4 è davvero “rivoluzionario” o meno.

