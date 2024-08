Il nuovo iPhone 16 Pro potrebbe avere un aspetto color bronzo

Diverse indiscrezioni su iPhone 16 Pro suggeriscono che Apple eliminerà l’opzione Blue Titanium utilizzata per i dispositivi iPhone 15 Pro e la sostituirà con un colore rosa o oro. Ora, l’ultima affermazione è che il nuovo colore è in realtà bronzo o ha un aspetto simile al bronzo.

Secondo il leaker basato su Weibo ” Fixed focus digital “, il colore del nuovo iPhone 16 Pro Max ricorda una “tonalità bronzo”, mentre la cornice circostante ha un aspetto simile al titanio. All’inizio di questo mese, un altro leaker cinese ha suggerito che il codice colore per il nuovo colore iPhone 16 Pro è semplicemente “Rose”, non il precedente colore “Rose Gold” che Apple aveva offerto per la prima volta nel 2015 per iPhone 6S.

Potrebbe benissimo essere che le due affermazioni non siano contraddittorie e si riferiscano effettivamente allo stesso colore, ma visto in condizioni di illuminazione diverse. Vale la pena ricordare che il leaker di oggi menziona solo l’iPhone 16 Pro Max in relazione al nuovo colore, ma è ragionevole supporre che si tratterà di entrambi i modelli Pro. Gli altri colori in cui si prevede che iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max saranno disponibili includono nero, bianco o argento e grigio o “titanio naturale”.

Un’altra voce suggerisce che Apple prevede di utilizzare un processo migliorato per la finitura e la colorazione del titanio , che si tradurrà in un aspetto più lucido rispetto alla finitura in alluminio spazzolato dei modelli iPhone 15 Pro. La finitura lucida potrebbe assomigliare molto di più all’acciaio inossidabile utilizzato da Apple negli anni precedenti, ma sarà più resistente ai graffi.

Apple in genere rilascia la sua nuova serie iPhone intorno a metà settembre, il che significa che mancano circa sei settimane al lancio della serie iPhone 16. Come la serie iPhone 15, la gamma di quest’anno dovrebbe rimanere con quattro modelli, ma con i telefoni iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max che avranno dimensioni del display leggermente più grandi. Puoi conoscere molte altre presunte differenze di design e nuove funzionalità seguendo il collegamento.

