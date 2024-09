Guida all’acquisto di iPhone 15 Pro vs. iPhone 16 Pro: oltre 45 aggiornamenti a confronto

iPhone 16 Pro e ‌iPhone 16 Pro‌ Max sono gli ultimi dispositivi di punta di Apple, che offrono oltre 45 cambiamenti e miglioramenti rispetto ai loro predecessori. Ecco tutto ciò che è cambiato.

L’‌iPhone 16 Pro‌ è un aggiornamento incrementale per certi aspetti, ma ci sono ancora alcuni miglioramenti importanti da considerare. I miglioramenti principali includono display più grandi con bordi più sottili, chip più veloci ed efficienti e progressi della fotocamera come il nuovo pulsante Controllo fotocamera. L’‌iPhone 16 Pro‌ vanta anche una maggiore durata della batteria, una ricarica MagSafe più rapida e capacità di registrazione audio migliorate.

Questo confronto ti guida attraverso ogni area di miglioramento, dalle modifiche al design ai miglioramenti tecnici, aiutandoti a decidere se vale la pena aggiornare ‌iPhone 16 Pro‌.

Progettazione e Display

L’‌iPhone 16 Pro‌ si basa sul design dell’iPhone 15 Pro introducendo diversi miglioramenti chiave, in particolare nel display e nei materiali. Mentre entrambi i modelli presentano una cornice in titanio di alta qualità, l’‌iPhone 16 Pro‌ è dotato di una nuova finitura in titanio sabbiato che offre una texture più raffinata. Uno dei cambiamenti più evidenti è la dimensione maggiore del display, con l’‌iPhone 16 Pro‌ che aumenta a 6,3 pollici e il Pro Max a 6,9 pollici, riducendo anche i bordi del 30%. La luminosità minima è stata migliorata a solo 1 nit, rendendo il display più adatto per ambienti con scarsa illuminazione.

L’‌iPhone 16 Pro‌ è inoltre dotato di un vetro frontale Ceramic Shield di nuova generazione, due volte più resistente di quello dell’‌iPhone 15 Pro‌. Apple ha migliorato la gestione termica nell’‌iPhone 16 Pro‌, ottenendo un aumento del 20% nella dissipazione del calore, che aiuta a sostenere le prestazioni durante le attività più impegnative. Un nuovo colore Desert Titanium sostituisce la precedente opzione Blue Titanium e anche gli altri colori sono stati leggermente modificati.

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Telaio in titanio spazzolato Telaio in titanio sabbiato iPhone 15 Pro : display da 6,1 pollici

iPhone 15 Pro Max : display da 6,7 ​​pollici iPhone 16 Pro : display da 6,3 pollici

iPhone 16 Pro Max : display da 6,9 pollici Bordi più sottili del 30% attorno al display ~2–4 nit luminosità minima Luminosità minima 1 nit Display più efficiente dal punto di vista energetico Vetro frontale Ceramic Shield Vetro frontale Ceramic Shield di nuova generazione (2 volte più resistente) Pulsante capacitivo di controllo della fotocamera con copertura in cristallo zaffiro Progettazione termica migliorata per un miglioramento del 20% nella gestione del calore e migliori prestazioni Disponibile nelle finiture titanio nero, titanio bianco, titanio naturale e titanio blu Disponibile nelle finiture Black Titanium più scuro, White Titanium più luminoso, Natural Titanium più chiaro e nelle nuove finiture Desert Titanium Imballaggi più sottili e completamente riciclati

I cambiamenti di design e display tra ‌iPhone 15 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ sono impercettibili. La differenza più significativa è forse la cornice più sottile del 30%, che consente uno schermo leggermente più grande senza far sembrare il dispositivo significativamente più grande. Per gli utenti di tutti i giorni, questi cambiamenti di design e display potrebbero non sembrare un punto di svolta, ma alcuni potrebbero apprezzare una migliore durata, una luminosità inferiore per l’uso notturno o la nuova finitura Desert Titanium.

Dimensioni

I modelli ‌iPhone 16 Pro‌ introducono lievi aumenti in altezza, larghezza e peso rispetto ai modelli ‌iPhone 15 Pro‌. Le modifiche nelle dimensioni sono minime, con ‌iPhone 16 Pro‌ più alto del 2,05% e più largo dell’1,27%, mentre la versione Pro Max vede simili piccoli aggiustamenti. Il cambiamento più grande è nel peso, dove ‌iPhone 16 Pro‌ è più pesante del 6,42% rispetto a ‌iPhone 15 Pro‌, il che può essere evidente in mano, soprattutto per gli utenti sensibili al peso.

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Altezza iPhone 15 Pro : 146,6 mm (5,77 pollici)

iPhone 15 Pro Max : 159,9 mm (6,29 pollici) iPhone 16 Pro : 149,6 mm (5,89 pollici) (+2,05%)

iPhone 16 Pro Max : 163 mm (6,42 pollici) (+1,94%) Larghezza iPhone 15 Pro : 70,6 mm (2,78 pollici)

iPhone 15 Pro Max : 76,7 mm (3,02 pollici) iPhone 16 Pro : 71,5 mm (2,81 pollici) (+1,27%)

iPhone 16 Pro Max : 77,6 mm (3,06 pollici) (+1,17%) Peso iPhone 15 Pro : 187 grammi (6,60 once)

iPhone 15 Pro Max : 221 grammi (7,81 once) iPhone 16 Pro : 199 grammi (7,03 once) (+6,42%)

iPhone 16 Pro Max : 227 grammi (7,99 once) (+2,71%)

È improbabile che le modifiche dimensionali siano significative per la maggior parte degli utenti, ma coloro che danno priorità alla portabilità e al design leggero potrebbero trovare più evidenti i 12 grammi in più su ‌iPhone 16 Pro‌. Detto questo, la cornice leggermente più grande ospita un display più grande e una migliore gestione del calore, il che potrebbe valere il compromesso per gli utenti che apprezzano tali miglioramenti. Se stai eseguendo l’aggiornamento da un dispositivo più vecchio e più piccolo, queste modifiche potrebbero risaltare di più, ma per gli utenti di ‌iPhone 15 Pro‌, le differenze fisiche sono minori.

Chip e connettività

Il chip A18 Pro dell’iPhone 16 Pro è un moderato aggiornamento rispetto all’A17 Pro dell’iPhone 15 Pro, grazie all’uso del processo N3E migliorato a 3 nm di TSMC . Questo nuovo processo migliora sia le prestazioni che l’efficienza energetica, rendendo l’A18 Pro il 15% più veloce nelle prestazioni della CPU e il 20% più veloce nelle attività GPU. Il vero salto di qualità arriva con il ray tracing accelerato dall’hardware, che ora è 2 volte più veloce, consentendo un’illuminazione e dei riflessi più realistici nei giochi e in altre applicazioni ad alta intensità grafica. Inoltre, il Neural Engine a 16 core dell’iPhone 16 Pro beneficia del 17% in più di larghezza di banda di memoria, migliorando le attività AI.

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Chip A17 Pro (processo ‌3nm‌ di prima generazione “N3B” di TSMC) Chip A18 Pro (processo ‌3nm‌ migliorato di seconda generazione “N3E” di TSMC) CPU a 6 core CPU a 6 core (prestazioni più veloci del 15%) GPU a 6 core GPU a 6 core (prestazioni più veloci del 20% e ray tracing accelerato tramite hardware 2 volte più veloce) Motore neurale a 16 core Neural Engine a 16 core (17% in più di larghezza di banda della memoria) Capacità di codifica video migliorate, che supportano il doppio dell’elaborazione dei dati Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 (802.11be) con 2×2 MIMO Modem Snapdragon X70 5G Modem Snapdragon X75 5G

In termini di connettività, il passaggio al Wi-Fi 7 offre velocità maggiori e minore latenza, soprattutto nelle reti affollate, mentre il più recente modem Snapdragon X75 5G migliora la potenza del segnale e l’efficienza energetica, garantendo una migliore connettività in diverse condizioni.

L’A18 Pro è progettato per gestire attività più intensive come la codifica video. Mentre l’‌iPhone 15 Pro‌ rimane estremamente potente per l’uso quotidiano, l’‌iPhone 16 Pro‌ è semplicemente più capace e a prova di futuro per le esigenze dei prossimi progressi nell’intelligenza artificiale e nella connettività.

Telecamere

L’‌iPhone 16 Pro‌ apporta una serie di miglioramenti mirati al suo sistema di fotocamere, concentrandosi sul perfezionamento sia dell’hardware che del software per migliorare le prestazioni in aree specifiche. Gli aggiornamenti chiave includono una tecnologia dei sensori più veloce, una risoluzione ultra ampia aumentata, capacità video estese e il pulsante dedicato Capture Control.

Fotocamere posteriori e capacità fotografiche

L’‌iPhone 16 Pro‌ porta la fotografia a un livello superiore con diversi miglioramenti significativi rispetto all’‌iPhone 15 Pro‌. Mentre entrambi i modelli sono dotati di una fotocamera principale da 48 megapixel, l’‌iPhone 16 Pro‌ introduce una fotocamera Fusion con un sensore quad-pixel di seconda generazione, che fornisce velocità di lettura più elevate e zero ritardo dell’otturatore per scatti più rapidi e reattivi. Il balzo in avanti più grande è nella fotocamera Ultra Wide, che ora eguaglia la risoluzione del sensore principale con 48 megapixel, offrendo dettagli migliori e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, soprattutto negli scatti macro.

Le opzioni di zoom ottico sono state standardizzate su entrambi i modelli con uno zoom 5x disponibile anche su ‌iPhone 16 Pro‌, non solo su Pro Max. Ciò avvantaggia gli utenti che si affidano alla fotografia a lungo raggio, offrendo maggiore flessibilità. Nuove funzionalità come la mappatura della profondità migliorata migliorano la nitidezza complessiva dell’immagine e la separazione dello sfondo, in particolare nella fotografia di ritratti e nelle esperienze di realtà aumentata. Per la prima volta, Apple ha anche introdotto il supporto del formato JPEG-XL, che fornisce immagini di qualità superiore con una migliore compressione.

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Fotocamera principale da 48 megapixel Fotocamera Fusion da 48 megapixel Sensore quad-pixel di prima generazione Sensore quad-pixel di seconda generazione con velocità di lettura più elevate e zero ritardo dell’otturatore Fotocamera Ultra-grandangolare da 12 megapixel Fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel iPhone 15 Pro : opzioni di zoom ottico 0,5x, 1x, 2x e 3x

iPhone 15 Pro Max : opzioni di zoom ottico 0,5x, 1x, 2x e 5x Opzioni di zoom ottico 0,5x, 1x, 2x e 5x Macrofotografia Fotografia macro da 48 megapixel Supporto per il nuovo formato JPEG-XL Stili fotografici Stili fotografici di nuova generazione Mappatura della profondità per la fotografia AR e ritrattistica Mappatura della profondità migliorata per la fotografia AR e di ritratto, che consente una separazione più accurata dello sfondo e del soggetto, effetti bokeh più realistici e migliori esperienze AR. Intelligenza visiva, che consente agli utenti di estrarre informazioni contestuali su oggetti o scene di fronte alla telecamera (ad esempio dettagli sui ristoranti o informazioni sui prodotti) Caratteristiche del pulsante di controllo della telecamera: Avvia l’app Fotocamera : premendo il pulsante Controllo fotocamera si apre immediatamente l’app Fotocamera.

Cattura foto : una singola pressione del pulsante cattura una foto, offrendo un modo rapido e tattile per scattare foto.

Registrazione video : tenendo premuto è possibile avviare la registrazione di un video.

Pressione a metà per messa a fuoco ed esposizione (funzione in arrivo): una leggera pressione a metà blocca la messa a fuoco e l’esposizione, consentendo di riinquadrare lo scatto senza perdere la messa a fuoco.

Controllo simile a un trackpad : il sensore capacitivo sul pulsante funziona come un trackpad, consentendo di controllare lo zoom, scorrere i filtri o cambiare obiettivo tramite gesti semplicemente facendo scorrere il dito sul pulsante.

Integrazione di app di terze parti : il pulsante Controllo fotocamera può essere utilizzato anche per attivare app di terze parti per la fotocamera, offrendo maggiore flessibilità agli utenti che preferiscono altri strumenti di fotografia.

Sovrapposizione delle funzioni della fotocamera : un leggero gesto offre un’anteprima chiara e un rapido accesso ai comandi principali della fotocamera, come le impostazioni di zoom o esposizione.

Attivazione dell’intelligenza visiva : il pulsante Controllo telecamera è integrato con l’intelligenza visiva, consentendo agli utenti di richiamare informazioni contestuali su oggetti o scene di fronte alla telecamera

I miglioramenti nel sistema di fotocamere dell’iPhone 16 Pro lo rendono un’opzione interessante per gli appassionati di fotografia. La nuova fotocamera Fusion e l’assenza di ritardo dell’otturatore saranno particolarmente apprezzati dagli utenti che hanno bisogno di catturare soggetti in rapido movimento o di passare rapidamente da uno scatto all’altro. La fotocamera Ultra Wide da 48 megapixel offre capacità macro e in condizioni di scarsa illuminazione molto migliori. Funzionalità come il pulsante di controllo della fotocamera e Visual Intelligence aggiungono nuovi livelli di interattività, consentendo agli utenti di estrarre informazioni sugli oggetti nella scena e di ottenere un controllo più semplice e intuitivo su come catturare e inquadrare le proprie foto. Per coloro che fanno molto affidamento sulla propria fotocamera, l’iPhone 16 Pro offre alcuni aggiornamenti significativi, anche se l’iPhone 15 Pro rimane altamente capace.

Registrazione video

L’‌iPhone 16 Pro‌ apporta miglioramenti sostanziali alla registrazione video, in particolare in termini di frame rate e qualità video. Mentre l’‌iPhone 15 Pro‌ supporta la registrazione 4K a frame rate standard di 24, 30 e 60 fps, l’‌iPhone 16 Pro‌ introduce la registrazione video 4K Dolby Vision fino a 120 fps. Ciò fornisce movimenti molto più fluidi ed effetti slow-motion più dettagliati. Per coloro che lavorano con contenuti video di alta qualità, la capacità dell’‌iPhone 16 Pro‌ di registrare in 4K ProRes a 120 fps (con archiviazione esterna) offre un salto significativo rispetto al 4K a 60 fps dell’‌iPhone 15 Pro‌.

Un altro miglioramento notevole è il supporto per video slow-motion a 4K Dolby Vision fino a 120 fps, che offre filmati slow-motion più nitidi e dinamici. Anche le capacità slow-motion a 1080p sono state migliorate per supportare frame rate fino a 240 fps.

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps, con controlli della velocità di riproduzione Registrazione video 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps, 100 fps (Fusion) o 120 fps (Fusion) Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video Dolby Vision 1080p a 25 fps, 30 fps, 60 fps o 120 fps (Fusion) Registrazione video ProRes fino a 4K a 60 fps con registrazione esterna Registrazione video ProRes fino a 4K a 120 fps con registrazione esterna Supporto video slow-motion per 1080p a 120 fps o 240 fps Supporto video slow-mo per 1080p fino a 240 fps e 4K Dolby Vision fino a 120 fps (Fusion)

Gli aggiornamenti della registrazione video su ‌iPhone 16 Pro‌ sono particolarmente rilevanti per i creatori di contenuti e i videografi. L’aggiunta del 4K a 120 fps consente effetti video cinematografici e slow-motion di livello professionale, il che rappresenta un miglioramento significativo rispetto a ‌iPhone 15 Pro‌. Con la possibilità di girare in Dolby Vision su una gamma più ampia di frame rate e risoluzioni, ‌iPhone 16 Pro‌ è ora uno strumento di produzione video ancora più versatile. Tuttavia, per gli utenti occasionali, questi miglioramenti potrebbero essere meno significativi.

Fotocamera frontale

Mentre sia ‌iPhone 15 Pro‌ che ‌iPhone 16 Pro‌ supportano la registrazione video 4K a 24, 25, 30 e 60 fps, l’ultimo modello si aggiorna alla registrazione Dolby Vision 4K su tutte le frequenze dei fotogrammi, offrendo una gamma dinamica e una precisione del colore maggiori per i video frontali. Ciò rende ‌iPhone 16 Pro‌ un’opzione migliore per gli utenti che girano frequentemente contenuti video di alta qualità come vlog, videochiamate o clip sui social media.

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video 4K Dolby Vision a 24 fps, 25 fps, 30 fps, 60 fps Registrazione video HD 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video Dolby Vision 1080p a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K a 60 fps Modalità cinematografica fino a 4K HDR a 30 fps Modalità cinematografica fino a 4K Dolby Vision a 30 fps Video di QuickTake Video QuickTake (fino a 4K a 60 fps in Dolby Vision HDR)

Registrazione audio

L’‌iPhone 16 Pro‌ introduce alcuni aggiornamenti significativi nelle capacità di registrazione audio, progettati per completare il suo sistema di fotocamere. Mentre l’‌iPhone 15 Pro‌ offriva la registrazione stereo, l’‌iPhone 16 Pro‌ la eleva con il supporto Spatial Audio, che migliora la profondità e l’immersione del suono, specialmente per la riproduzione in Apple Vision Pro . Inoltre, l’inclusione di un array di quattro microfoni di qualità da studio migliora la chiarezza complessiva del suono, rendendolo un dispositivo più capace per catturare audio di livello professionale.

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Registrazione stereo Registrazione audio spaziale e stereo Array di quattro microfoni di qualità da studio Riduzione del rumore del vento Miscelazione audio

Batteria e ricarica

L’‌iPhone 16 Pro‌ vede un aumento significativo della durata della batteria rispetto al suo predecessore, con l’‌iPhone 16 Pro‌ che offre fino a 27 ore di durata della batteria, un miglioramento del 17,39% rispetto all’‌iPhone 15 Pro‌. Il nuovo Pro Max segue una tendenza simile, fornendo 33 ore, ovvero il 13,79% in più rispetto al suo predecessore. Oltre alla durata estesa della batteria, la ricarica wireless ‌MagSafe‌ è stata migliorata da 15 W a 25 W, offrendo un aumento del 66,67% della velocità di ricarica quando si utilizza un adattatore da 30 W o superiore.

iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro : fino a 23 ore di durata della batteria

iPhone 15 Pro Max : fino a 29 ore di durata della batteria iPhone 16 Pro : fino a 27 ore di durata della batteria (+17,39%)

iPhone 16 Pro Max : fino a 33 ore di durata della batteria (+13,79%) Ricarica wireless MagSafe fino a 15 W con adattatore da 20 W o superiore Ricarica wireless MagSafe fino a 25 W con adattatore da 30 W o superiore (+66,67%)

‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max saranno disponibili per il preordine a partire da venerdì 13 settembre 2024, mentre il lancio ufficiale e la disponibilità nei negozi inizieranno venerdì 20 settembre 2024.

Vale la pena effettuare l’aggiornamento?

Confrontando ‌iPhone 16 Pro‌ con ‌iPhone 15 Pro‌, è chiaro che gli aggiornamenti sono evolutivi piuttosto che rivoluzionari. I cambiamenti, sebbene significativi in ​​aree specifiche come dimensioni del display, potenza di elaborazione e capacità della fotocamera, potrebbero non offrire una ragione convincente per l’aggiornamento per tutti gli utenti, in particolare quelli che possiedono già ‌iPhone 15 Pro‌.

Molti dei miglioramenti dell’iPhone 16 Pro, come il display leggermente più grande con bordi più sottili e il chip A18 Pro più efficiente, sono utili ma incrementali. Per gli utenti che investono molto nel gaming mobile, nell’intelligenza artificiale o nella creazione di contenuti, l’aumento di elaborazione e le capacità video saranno benvenute, soprattutto per la protezione futura. Allo stesso modo, l’aggiunta del pulsante Controllo fotocamera offre un controllo più granulare e una migliore reattività in fotografia, rendendolo un degno aggiornamento per gli appassionati di fotografia o i professionisti.

Tuttavia, per l’utente medio che si affida solo al proprio iPhone per le attività quotidiane, questi aggiornamenti potrebbero sembrare meno impattanti. L’aumento della durata della batteria e la ricarica ‌MagSafe‌ più rapida sono miglioramenti pratici, ma probabilmente non abbastanza sostanziali da spingere la maggior parte degli utenti a passare da ‌iPhone 15 Pro‌.

In sostanza, l’iPhone 16 Pro è un solido perfezionamento di un dispositivo già eccezionale, ma per gli utenti con l’iPhone 15 Pro, le differenze potrebbero non essere abbastanza significative da giustificare un aggiornamento. Coloro che trarranno maggiori benefici dall’iPhone 16 Pro sono gli utenti che utilizzano ancora modelli più vecchi, i creatori di contenuti che hanno bisogno dei migliori strumenti video e audio mobili o coloro che cercano di rendere il loro dispositivo a prova di futuro per applicazioni AI e ad alta intensità grafica. Per i possessori di iPhone 15 Pro, a meno che non rientriate in queste categorie, aspettare un balzo più sostanziale nei modelli futuri potrebbe essere la decisione più pratica.

VIA