Il modello iPhone 16 Pro avrà la migliore capacità della batteria

Si dice che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max abbiano una capacità della batteria maggiore rispetto ai modelli della generazione precedente, ma sembra che il dispositivo più piccolo iPhone 16 Pro potrebbe vedere il miglioramento più grande, secondo nuovi dettagli.

Il leaker cinese Instant Digital , con sede su Weibo, ha pubblicato oggi i dati relativi ai mAh (milliampere-ora) per iPhone 16 Pro (3.577 mAh) e iPhone 16 Pro Max (4.676 mAh), con solo la capacità del modello più grande in linea con i dati trapelati in precedenza.

Il mAh è una misura della capacità della batteria, ovvero la quantità di carica elettrica che una batteria può immagazzinare. Maggiore è il valore mAh di una batteria, maggiore è la carica che può contenere e più a lungo può alimentare un dispositivo. La tabella seguente mostra il confronto della capacità della batteria tra i modelli iPhone 15 Pro e i modelli iPhone 16 Pro.

iPhone 15 Pro (2023) iPhone 16 Pro (2024) % Modifica Pro 3.274 mAh 3.577 mAh +9,25% Max 4.422 mAh 4.676 mAh +5,74%

La variazione di capacità dell’iPhone 16 Pro rispetto al precedente modello Pro mostra la differenza più marcata, con un aumento di oltre il 9% (303 mAh). Nel frattempo, l’iPhone 16 Pro Max, anche se non così drammatico come il suo fratello minore, ottiene un aumento di oltre il 5% (254 mAh). Combinati con i miglioramenti dell’efficienza, gli aumenti dovrebbero vedere entrambi i dispositivi offrire un utilizzo reale più sostenuto con una singola carica.

Secondo alcune indiscrezioni , l’‌iPhone 16 Pro‌ Max di quest’anno vanterà una durata della batteria di oltre 30 ore (rispetto alle 29 ore dell’iPhone 15 Pro Max). Non solo, si prevede che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max utilizzino la tecnologia della batteria impilata per una maggiore densità di energia e una durata di vita prolungata.

Si dice inoltre che entrambi i dispositivi supportino la ricarica rapida cablata da 40 W e la ricarica MagSafe da 20 W. Per fare un confronto, i modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro sono in grado di raggiungere velocità di ricarica di picco fino a 27 W con un alimentatore USB-C appropriato, mentre i caricabatterie MagSafe ufficiali di Apple e di terze parti autorizzate possono caricare in modalità wireless i modelli iPhone 15 fino a 15 W.

