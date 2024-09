Confronto batteria iPhone 16: almeno 1+ ora in più per tutti i modelli

Con la gamma iPhone 16 , Apple ha aumentato la durata della batteria per tutti i modelli rispetto ai modelli iPhone 15 di generazione precedente . La durata della batteria è aumentata di almeno un’ora per ogni dispositivo per la riproduzione video, con aumenti maggiori per ‌iPhone 16‌ e iPhone 16 Pro Max.

Lo streaming video può essere riprodotto per due o quattro ore in più a seconda del dispositivo e i modelli ‌iPhone 16 Pro‌ supportano anche una riproduzione audio più lunga. Nota che nel confronto seguente, Apple elenca la durata della batteria come “fino a” perché la durata della batteria varia in base alle diverse abitudini di utilizzo.

iPhone 16 – 22 ore di riproduzione video, 18 ore di streaming video, 80 ore di audio.

– 22 ore di riproduzione video, 18 ore di streaming video, 80 ore di audio. iPhone 16 Plus : 27 ore di riproduzione video, 24 ore di streaming video, 100 ore di audio.

: 27 ore di riproduzione video, 24 ore di streaming video, 100 ore di audio. iPhone 16 Pro : 27 ore di riproduzione video, 22 ore di streaming video, 85 ore di audio.

: 27 ore di riproduzione video, 22 ore di streaming video, 85 ore di audio. iPhone 16 Pro Max : 33 ore di riproduzione video, 29 ore di streaming video, 105 ore di audio.

: 33 ore di riproduzione video, 29 ore di streaming video, 105 ore di audio. iPhone 15 : 20 ore di riproduzione video, 16 ore di streaming video, 80 ore di audio.

: 20 ore di riproduzione video, 16 ore di streaming video, 80 ore di audio. iPhone 15 Plus : 26 ore di riproduzione video, 20 ore di streaming video, 100 ore di audio.

: 26 ore di riproduzione video, 20 ore di streaming video, 100 ore di audio. iPhone 15 Pro : 23 ore di riproduzione video, 20 ore di streaming video, 75 ore di audio.

: 23 ore di riproduzione video, 20 ore di streaming video, 75 ore di audio. iPhone 15 Pro Max : 29 ore di riproduzione video, 25 ore di streaming video, 95 ore di audio.

Apple sta enfatizzando i guadagni in termini di durata della batteria quest’anno e le pagine dei prodotti per i nuovi dispositivi hanno un menu per vedere quanta durata della batteria in più hanno i modelli ‌iPhone 16‌ rispetto ai dispositivi più vecchi. L’aggiornamento da un iPhone 12 mini , ad esempio, ti darà un aumento di sette ore nella durata della batteria.

I modelli ‌iPhone 16‌ supportano la ricarica MagSafe da 25 W più veloce con uno dei nuovi caricabatterie ‌MagSafe‌ di Apple e un adattatore di alimentazione da 30 W o superiore. È la prima volta che la ricarica rapida è disponibile durante la ricarica wireless e gli utenti di ‌iPhone 16‌ possono aspettarsi di vedere una carica del 50 percento in 30 minuti.

È supportata anche la ricarica Qi2, ma è limitata a 15 W, la stessa della ricarica ‌MagSafe‌ di precedente generazione.

