Ecco cosa può fare il nuovo pulsante di controllo della fotocamera dell’iPhone 16

I modelli di iPhone 16 presentati in anteprima da Apple oggi sono tutti dotati di un nuovo pulsante Camera Control che si trova sul lato destro dell’iPhone sotto il pulsante di accensione. Il pulsante Camera Control può essere utilizzato per diverse funzioni durante l’acquisizione di immagini e video.

Apple afferma che il pulsante di controllo della fotocamera è progettato per funzionare sia in modalità orizzontale che verticale ed è dotato di un sensore di forza e di un sensore tattile per supportare diversi gesti.

Clic singolo: apri l’app Fotocamera (o un’app di terze parti).

Clic singolo, Fotocamera aperta – Scatta una foto.

Fai clic e tieni premuto: apri l’app Fotocamera e avvia una registrazione video.

Pressione leggera: apre controlli come lo zoom. Questo pulsante blocca anche la messa a fuoco e l’esposizione (in arrivo questo autunno) per riquadrare gli scatti senza perdere la messa a fuoco.

Doppia pressione leggera: richiama il menu di anteprima della fotocamera per scegliere diversi controlli come l’esposizione o la profondità di campo.

Scorri: scorri tra le opzioni di regolazione disponibili e modifica anche parametri come zoom, esposizione o profondità di campo quando viene selezionato un controllo.

Il pulsante è supportato da un software avanzato, così puoi passare da una funzione di controllo all’altra senza dover accedere manualmente all’app Fotocamera.

Regola lo zoom

Regola l’esposizione

Regola la profondità di campo

Scorri tra le diverse opzioni stilistiche

Gli sviluppatori di terze parti potranno sfruttare il Controllo fotocamera nelle loro app per regolare le impostazioni e funzionerà anche nelle app dei social media come Snapchat.

Più avanti quest’anno, Camera Control sarà in grado di funzionare con una nuova funzionalità di intelligenza visiva. Gli utenti saranno in grado di aprire l’app Camera e puntarla verso un oggetto per ottenere informazioni su quell’oggetto con un gesto di clic e pressione prolungata. Puntandola verso un ristorante, ad esempio, verranno visualizzati orari e valutazioni, mentre puntandola verso una pianta verrà identificata la pianta. Utilizzando il controllo visivo con qualcosa che ha una data, come un volantino, verrà aggiunta la data all’app Calendario.

Camera Control fungerà da gateway per strumenti di terze parti, ad esempio quando gli utenti vogliono cercare su Google un articolo da acquistare o utilizzare ChatGPT per risolvere un problema.

Sono disponibili delle impostazioni che consentono agli utenti di modificare la velocità della doppia pressione e la sensibilità del pulsante per una pressione leggera.

Il Camera Control ha una copertura in cristallo zaffiro con una texture liscia, circondata da finiture in acciaio inossidabile. È inserito nella cornice dell’iPhone solo un po’, e il sensore di forza ha un feedback tattile che lo fa sembrare come l’otturatore di una fotocamera DSLR.

VIA