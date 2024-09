iPhone 16 USB-C ancora limitato a USB 2, nessun cambiamento nemmeno per il 16 Pro

Apple ha iniziato a passare a USB-C invece che a Lightning con il lancio della gamma iPhone 15 , e USB-C è utilizzato anche per la ricarica dei modelli iPhone 16 e iPhone 16 Pro . Apple non ha migliorato le velocità di connettività con la porta USB-C in nessuno dei nuovi modelli, mantenendo lo status quo.

‌iPhone 16‌ e ‌iPhone 16‌ Plus continuano ad avere velocità di trasferimento USB 2 fino a 480 Mb/s, mentre ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max offrono velocità di trasferimento USB 3 fino a 10 Gb/s. 480 Mb/s è la stessa velocità di trasferimento supportata dalla porta Lightning.

Durante l’evento odierno, Apple ha menzionato velocità USB 3 più elevate quando ha parlato dell’A18 Pro, il che implicava che sarebbe stato più veloce dell’A17 Pro. Sembra che Apple abbia invece confrontato l’A18 Pro con l’A18 in quel caso, evidenziando in definitiva una funzionalità che era già presente nei modelli iPhone 15 Pro .

Nonostante la formulazione confusa, le specifiche tecniche per i nuovi modelli di ‌iPhone 16‌ suggeriscono che Apple non ha apportato modifiche alle velocità di trasferimento USB-C. Nota che per sfruttare le velocità di trasferimento di 10 Gb/s in ‌iPhone 16 Pro‌ e ‌iPhone 16 Pro‌ Max è necessario un cavo USB-C da 10 Gb/s appropriato.

I modelli iPad Pro di Apple , dotati anch’essi di porta USB-C, supportano velocità di trasferimento Thunderbolt fino a 40 Gb/s.

