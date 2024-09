Snapdragon 8 Gen 4 sarà significativamente più costoso

Lo Snapdragon 8 Gen 4 è diventato uno dei chip Qualcomm più attesi degli ultimi anni. L’azienda implementerà core personalizzati completamente nuovi, che dovrebbero avere un impatto positivo sia sull’efficienza energetica che sulle prestazioni . Tuttavia, i miglioramenti porteranno anche a prezzi più alti. Una nuova fuga di notizie ha rivelato quanto sarà costoso il chip Snapdragon 8 Gen 4.

Snapdragon 8 Gen 4 potrebbe costare il 20% in più rispetto a Snapdragon 8 Gen 3

Negli ultimi anni, i prezzi degli ultimi SoC mobili di punta di Qualcomm sono aumentati. Verso la fine del 2023, un dirigente dell’azienda ha confermato che lo Snapdragon 8 Gen 4 non farà eccezione. Ciò potrebbe portare a telefoni e tablet di punta più costosi entro il 2025, poiché i produttori hanno meno margine di manovra sul prezzo finale. Detto questo, secondo Ice Universe su Weibo, il chip costerà circa $ 240 per unità. Per riferimento, l’attuale Snapdragon 8 Gen 3 costa circa $ 200.

Il tipster non fornisce ulteriori dettagli sugli aspetti chiave riguardanti il ​​prezzo. Qualcomm offrirà lo Snapdragon 8 Gen 4 in varianti con e senza modem 5G (rispettivamente SM8750 e SM8750P). Tuttavia, il post non specifica se quel prezzo sarà per il modello con il modem Snapdragon X80 5G o per quello solo WiFi. Quest’ultimo modello si rivolge principalmente ai tablet di punta che non hanno connettività cellulare.

Inoltre, probabilmente non tutti i marchi Android otterranno lo stesso prezzo. Le aziende con volumi di mercato maggiori solitamente ottengono prezzi migliori, poiché garantiscono più unità vendute. Samsung è tra le aziende che solitamente ottengono condizioni più favorevoli grazie alla sua posizione attuale.

Questo chip utilizzerà core Oryon personalizzati

Se non lo sapete, Qualcomm implementerà core Oryon personalizzati nello Snapdragon 8 Gen 4. L’azienda ha progettato i core Oryon per i chip Snapdragon X destinati ai laptop Windows. L’ultimo SoC di punta di Qualcomm con core personalizzati è stato lo Snapdragon 8 Gen 2. Quest’ultimo si basava sui vecchi design Kryo con alcune modifiche. Tuttavia, i core Oryon sono un “nuovo inizio” da zero, quindi le aspettative sono alte.

