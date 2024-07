OnePlus Open 2 può utilizzare una batteria da 6000 mAh con il nuovo chip Snapdragon

Si dice che lo smartphone Android pieghevole OnePlus Open 2 sia dotato di un’enorme batteria da 6.000 mAh. Con uno schermo simile a un tablet quando aperto, questo dispositivo di punta sarebbe alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

La seconda iterazione dello smartphone Android pieghevole OnePlus ha iniziato ad apparire tra fughe di notizie e voci. Secondo l’affidabile informatore Digital Chat Station , il prossimo telefono di punta a doppio schermo riceverà un massiccio aggiornamento in termini di batteria.

Come suggerisce il nome, OnePlus Open 2 sarebbe lo smartphone pieghevole di seconda generazione di OnePlus . La prima generazione dello smartphone è un dispositivo di punta con specifiche impressionanti , ma racchiude una batteria piuttosto ridotta.

OnePlus Open ha una batteria da 4.805 mAh, che è più piccola della maggior parte degli smartphone a schermo singolo. Ad esempio, OnePlus 12 ha una batteria da 5.400 mAh.

Nonostante la batteria apparentemente più piccola, lo smartphone Android pieghevole di prima generazione di OnePlus si è comportato abbastanza bene nella nostra recensione . Se le ultime indiscrezioni sono vere, il pieghevole OnePlus di seconda generazione è dotato di un’enorme batteria da 6.000 mAh. Ciò si tradurrebbe in una durata della batteria impressionante per uno smartphone a doppio schermo.

Precedenti leak affermavano che il prossimo smartphone pieghevole OnePlus conterrebbe il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. L’ultima indiscrezione ribadisce la stessa specifica.

Quando verrà lanciato OnePlus Open 2?

Oppo ha rinominato il suo Oppo Find N3 come OnePlus Open e lo ha lanciato in più mercati al di fuori della Cina. Allo stesso modo, l’Oppo Find N5 potrebbe essere rinominato per i mercati internazionali come OnePlus Open 2.

Per quanto riguarda il lancio dello smartphone Android pieghevole di seconda generazione, OnePlus potrebbe aver incontrato diversi ostacoli. Rapporti recenti suggeriscono che OnePlus abbia dovuto ritardare il lancio del dispositivo .

Alcune indiscrezioni suggeriscono che OnePlus potrebbe lanciare OnePlus Open 2 nel primo trimestre del prossimo anno . Inutile dire che, a quel punto, Pixel 9 Pro Fold di Google e Samsung Galaxy Z Fold 6 sarebbero arrivati ​​nei negozi.

VIA