Mirroring dell’iPhone in macOS Sequoia e iOS 18: tutto quello che devi sapere

Apple sta espandendo il funzionamento delle sue funzionalità di Continuity multipiattaforma nel 2024, introducendo un’opzione di mirroring dell’iPhone in macOS Sequoia e iOS 18 . Come suggerisce il nome, il mirroring di ‌iPhone‌ ti consente di controllare il tuo ‌iPhone‌ con il tuo Mac eseguendo il mirroring del display del tuo ‌iPhone‌ sul display del tuo Mac. Puoi gestire il tuo ‌iPhone‌ dal tuo Mac con ‌iPhone‌ Mirroring, utilizzando mouse, tastiera e trackpad con app ‌iPhone‌, notifiche e altro.

Questa guida illustra tutte le funzionalità di mirroring di ‌iPhone‌ e spiega come funziona.

Nozioni di base sul mirroring dell’iPhone

Dopo l’aggiornamento a ‌iOS 18‌ e ‌macOS Sequoia‌, c’è una nuova app di mirroring ‌iPhone‌ nel Dock, ed è così che avvii una sessione di mirroring ‌iPhone‌.

Dal Dock del tuo Mac, fai clic sull’app Mirroring ‌iPhone‌. Fare clic su Continua nella schermata informativa pop-up. Seleziona l’‌iPhone‌ che desideri utilizzare se hai più di un ‌iPhone‌. Sblocca il tuo ‌iPhone‌ con un passcode per consentire la connessione. Fare clic su Inizia. Utilizza Touch ID sul Mac per autenticarti (in alternativa, inserisci la password).

Quando avvii ‌iPhone‌ Mirroring per la prima volta, puoi scegliere di richiedere l’autenticazione ad ogni connessione o di consentire una connessione automaticamente. Se scegli l’autenticazione automatica, non avrai bisogno di autenticarti con ‌Touch ID‌ o con una password per utilizzare ‌iPhone‌ Mirroring quando il tuo Mac è sbloccato.

Altrimenti, dovrai autenticarti sul tuo Mac ogni volta che desideri utilizzare il mirroring di ‌iPhone‌. Tieni presente che un ‌iPhone‌ deve essere bloccato mentre è in corso una sessione di mirroring di ‌iPhone‌, quindi non puoi utilizzare il tuo ‌iPhone‌ mentre è in fase di mirroring sul tuo Mac.

Se il tuo ‌iPhone‌ non è bloccato e provi ad avviare il mirroring di ‌iPhone‌ dal tuo Mac, riceverai un avviso che ‌iPhone‌ è in uso.

Non è possibile avviare una sessione di mirroring di ‌iPhone‌ da un ‌iPhone‌: è necessario farlo da un Mac. Anche se l’icona dell’app Mirroring ‌iPhone‌ dovrebbe essere nel Dock, se non è lì, puoi accedervi dal Launchpad o dalla cartella Applicazioni, perché è trattata come un’app standard.

Interfaccia di mirroring dell’iPhone

L’interfaccia completa di ‌iPhone‌ viene mostrata come un’app dedicata sul Mac, con lo sfondo e le icone delle app tutti visibili e accessibili. Puoi fare clic su qualsiasi delle tue app e utilizzarla sul Mac proprio come faresti su ‌iPhone‌.

Puoi accedere alla schermata iniziale facendo clic sulla barra in basso e passare da una pagina all’altra con il trackpad o con un gesto di clic e trascinamento utilizzando il mouse. Sono disponibili opzioni di menu per accedere alla ‌Schermata Home‌ e per visualizzare l’interfaccia di cambio app, ma la maggior parte del controllo viene eseguita all’interno della finestra di mirroring di ‌iPhone‌.

Requisiti per il mirroring dell’iPhone

Per utilizzare ‌iPhone‌ Mirroring, è necessario un Mac con ‌macOS Sequoia‌ e dotato di un chip in silicio Apple ( M1 o successivo) o un chip di sicurezza T2. I Mac con chip di sicurezza T2 sono basati su Intel e includono le seguenti macchine:

MacBook Pro 2018 e successivi

MacBook Air 2018 e successivi

iMac 2020

‌iMac‌ Pro

Mac mini 2018

MacPro 2019

Questi Mac hanno chip in silicio Apple:

2020 e versioni successive ‌Mac mini‌

2020 e versioni successive ‌MacBook Air‌

2021 e versioni successive ‌iMac‌

MacBook Pro 2021 e successivi (14 e 16 pollici)

MacBook Pro 13 pollici 2020

2022 e versioni successive Mac Studio

‌Mac Pro‌ del 2023

Qualsiasi ‌iPhone‌ che esegue ‌iOS 18‌ funziona con ‌iPhone‌ Mirroring.

Tutti i modelli di iPhone 15

Tutti i modelli di iPhone 14

Tutti i modelli di iPhone 13

Tutti i modelli di ‌iPhone‌ 12

Tutti i modelli di ‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ XS e XS Max

‌iPhone‌ XR

iPhone SE (2a e 3a generazione)

Il tuo ‌iPhone‌ e il tuo Mac devono essere collegati allo stesso ID Apple e l’autenticazione a due fattori deve essere abilitata affinché la funzione di mirroring di ‌iPhone‌ funzioni. Dovrai anche attivare Bluetooth e Wi-Fi e i due dispositivi dovranno essere vicini l’uno all’altro.

Privacy e sicurezza

Devi accedere allo stesso ‌ID Apple‌ sul tuo ‌iPhone‌ e sul tuo Mac affinché il mirroring di ‌iPhone‌ funzioni. Mentre il mirroring di ‌iPhone‌ è attivo, non è necessario che il tuo ‌iPhone‌ sia sbloccato.

Il tuo ‌iPhone‌ può rimanere nascosto in una tasca o in una borsa mentre lo controlli dal tuo Mac, così nessuno può accedervi o vedere cosa stai facendo con esso. Devi avere il tuo ‌iPhone‌ abbastanza vicino al tuo Mac affinché ci sia una connessione Bluetooth, probabilmente per motivi di sicurezza.

Utilizzo di mouse e tastiera con iPhone

La tastiera, il trackpad e il mouse del tuo Mac possono essere utilizzati con il tuo ‌iPhone‌, il che è utile se devi digitare qualcosa di lungo in un’app ‌iPhone‌.

Audio, fotocamera e microfono

Se riproduci un video sul tuo ‌iPhone‌ mentre il mirroring di ‌iPhone‌ è abilitato, l’audio arriva attraverso il tuo Mac. Tuttavia, non puoi attivare l’app Fotocamera o utilizzare il microfono.

Notifiche iPhone su Mac

Con il Mirroring ‌iPhone‌ attivato, le notifiche ‌iPhone‌ in arrivo vengono visualizzate accanto alle notifiche del Mac nel Centro notifiche nell’angolo in alto a destra del display del Mac.

Le notifiche ‌iPhone‌ sono contrassegnate da una piccola icona ‌iPhone‌, ma per il resto sembrano notifiche native del Mac.

Puoi fare clic su una notifica e aprire l’app sul tuo ‌iPhone‌, interagendo con essa direttamente dal Mac.

Stand-by

Mentre il tuo ‌iPhone‌ viene duplicato sul tuo Mac, può trovarsi su un caricabatterie e in modalità StandBy, visualizzando l’ora e altre informazioni.

Trascinare e rilasciare

Entro la fine dell’anno, Apple prevede di aggiungere la migliore funzionalità di Mirroring di ‌iPhone‌, ovvero il trasferimento di file. Potrai trasferire file, foto e video dal tuo Mac al tuo ‌iPhone‌ e viceversa utilizzando i gesti di trascinamento della selezione.

Apple afferma che funzionerà proprio come trascinare i file da un’app Mac a un’altra.

Anche se il trascinamento della selezione deve ancora essere implementato, puoi aggirare il problema utilizzando AirDrop per spostare foto e file dal tuo ‌iPhone‌ al tuo Mac, avviando AirDrop da ‌iPhone‌ senza doverlo sbloccare.

Limitazioni del mirroring dell’iPhone

Il mirroring di ‌iPhone‌ non funzionerà se il Mac utilizza AirPlay per trasmettere musica o contenuti video su un altro dispositivo o se Sidecar è abilitato con un iPad . Nemmeno la Continuity Camera può essere abilitata, quindi se stai utilizzando il tuo ‌iPhone‌ come webcam per il tuo Mac, non puoi utilizzare ‌iPhone‌ Mirroring contemporaneamente.

Il tentativo di guardare film e programmi TV da alcune app come Hulu e Netflix non funziona, con l’app Mirroring ‌iPhone‌ che mostra solo uno schermo nero vuoto, probabilmente a causa delle restrizioni DRM.

Non è possibile ridimensionare la finestra di mirroring di ‌iPhone‌ e non è possibile spostarla manualmente in orientamento orizzontale. Se un’app o un gioco viene visualizzato con orientamento orizzontale, la finestra si sposterà in orizzontale.

Puoi eliminare le app quando usi ‌iPhone‌ Mirroring accedendo all’app Impostazioni, ma le app non possono essere eliminate dalla ‌Schermata Home‌. Inoltre, non puoi riorganizzare le app perché non è possibile accedere all’interfaccia di modifica della ‌schermata principale‌ (o schermata di blocco).

